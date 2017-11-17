В Екатеринбурге родители сообщили о вспышке педикулеза в детсадах

В муниципальных детских садах Екатеринбурга произошла вспышка педикулеза, рассказал «URA.RU» горожанин, чей ребенок посещает один из детсадов в микрорайоне «Ботанический». По словам собеседника агентства, в связи с этим 18—19 ноября в дошкольных учреждениях будет проходить дезинфекция помещений.
«К нам обратилась воспитательница и попросила забрать вещи на выходные, чтобы специалисты могли провести санобработку в детском саду. Говорит, что сейчас во многих садиках болеют педикулезом», — рассказал агентству собеседник и попросил не указывать его имя.
Подтвердить информацию в детсадах не удалось. Журналист вечером, 17 ноября, дозвонился до садиков №586 и №326, здесь сотрудники ответили, что ничего не слышали о вспышке. В пресс-службе администрации города «URA.RU» сообщили, что в дошкольных учреждениях проходит плановая дезинфекция: «Вспышки нет, в детских садах проводятся регулярные санитарные обработки».
Получить комментарии в Роспотребнадзоре Свердловской области и в министерстве здравоохранения региона не удалось — в пресс-службах на звонки журналиста не ответили.
Педикулез — паразитарное заболевание кожи. Риск заразиться увеличивается, когда люди живут скученно или в антисанитарных условиях.