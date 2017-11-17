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17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
18:33  17 ноября 2017 0

В Екатеринбурге родители сообщили о вспышке педикулеза в детсадах

Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Сургутский район. Сургут, детский сад, кровати, спальня
В дошкольных учреждениях будут проводить обработку от вшейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В муниципальных детских садах Екатеринбурга произошла вспышка педикулеза, рассказал «URA.RU» горожанин, чей ребенок посещает один из детсадов в микрорайоне «Ботанический». По словам собеседника агентства, в связи с этим 18—19 ноября в дошкольных учреждениях будет проходить дезинфекция помещений.

«К нам обратилась воспитательница и попросила забрать вещи на выходные, чтобы специалисты могли провести санобработку в детском саду. Говорит, что сейчас во многих садиках болеют педикулезом», — рассказал агентству собеседник и попросил не указывать его имя.

Подтвердить информацию в детсадах не удалось. Журналист вечером, 17 ноября, дозвонился до садиков №586 и №326, здесь сотрудники ответили, что ничего не слышали о вспышке. В пресс-службе администрации города «URA.RU» сообщили, что в дошкольных учреждениях проходит плановая дезинфекция: «Вспышки нет, в детских садах проводятся регулярные санитарные обработки».

Получить комментарии в Роспотребнадзоре Свердловской области и в министерстве здравоохранения региона не удалось — в пресс-службах на звонки журналиста не ответили.

Педикулез — паразитарное заболевание кожи. Риск заразиться увеличивается, когда люди живут скученно или в антисанитарных условиях.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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