Дмитрия Дюжева «похоронили» после громкого скандала

07:26 18 ноября 2017 0

Актера оскорбили в самой известной энциклопедии Фото: Антон Басанаев © URA.RU

В «Википедии» появилась информация о смерти известного российского актера Дмитрия Дюжева. Ошибочную информацию уже убрали с сайта, однако поисковик еще некоторое время сообщал, что артист скончался 11 ноября.

Вброс был сделан после того, как актер оказался в центре скандала, заявив в одном из интервью о том, что российский зритель заслуживает «туфту, лабуду и дешевые сериалы». Позже артист уточнил, что эти слова относятся к конкретным людям, которые не пропустили его на рейс в аэропорту без очереди, несмотря на то, что у него был билет в бизнес-класс, передает портал «Дни.ру».

Руководитель коммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Владимир Медейко заявил, что фейк стал возможен из-за того, что специалисты вовремя этого не заметили, так как в «Википедии» работают волонтеры. «Система дала сбой в данном случае», — отметил Медейко, слова которого приводит телеканал 360.

Ранее «URA.RU» писало о реакции на слова Дюжева художественного руководителя Московского театра имени Чехова Олега Табакова, который назвал причиной поступка актера «дурное воспитание или малую образованность».