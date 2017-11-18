{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 ноября 2017
17 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:26  18 ноября 2017 0

Дмитрия Дюжева «похоронили» после громкого скандала

Бокс в Екатеринбург-ЭКСПО. Поветкин vs Дюопа, дюжев дмитрий
Актера оскорбили в самой известной энциклопедииФото: Антон Басанаев © URA.RU

В «Википедии» появилась информация о смерти известного российского актера Дмитрия Дюжева. Ошибочную информацию уже убрали с сайта, однако поисковик еще некоторое время сообщал, что артист скончался 11 ноября.

Вброс был сделан после того, как актер оказался в центре скандала, заявив в одном из интервью о том, что российский зритель заслуживает «туфту, лабуду и дешевые сериалы». Позже артист уточнил, что эти слова относятся к конкретным людям, которые не пропустили его на рейс в аэропорту без очереди, несмотря на то, что у него был билет в бизнес-класс, передает портал «Дни.ру».

Руководитель коммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Владимир Медейко заявил, что фейк стал возможен из-за того, что специалисты вовремя этого не заметили, так как в «Википедии» работают волонтеры. «Система дала сбой в данном случае», — отметил Медейко, слова которого приводит телеканал 360.

Ранее «URA.RU» писало о реакции на слова Дюжева художественного руководителя Московского театра имени Чехова Олега Табакова, который назвал причиной поступка актера «дурное воспитание или малую образованность».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров