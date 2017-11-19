Сергей Безруков вывел на публику своих внебрачных детей. ФОТО

Актер Сергей Безруков вышел в свет в компании своей жены и внебрачных детей. Совместное посещение ледового спектакля Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта» стало его первым появлением на публике с сыном Иваном и дочерью Анастасией.
О наличии у достаточно «закрытого» по характеру Безрукова детей от петербургской актрисы Кристины Смирновой (он познакомился с ней на съемках сериала «Есенин») СМИ сообщили еще четыре года назад, пишет «Российская газета». Однако официально он признал их лишь в 2016 году.
С 2000 по 2015 год Безруков состоял в браке с актрисой Ириной Безруковой, они расписались во время съемок сериала «Бригада».
На данный момент 44-летний Сергей Безруков уже два года женат на 34-летней режиссере Анне Матисон. Летом прошлого года у них родилась дочь Маша.