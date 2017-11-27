На месте ЧП работают несколько пожарных расчетов
В Челябинске идет эвакуация людей из горящего общежития на улице III Интернационала. Инцидент, по словам очевидцев, произошел около 9 часов утра 27 ноября. По предварительным данным два человека погибло и один пострадал, передает корреспондент «URA.RU» с места события.
Сейчас у девятиэтажного здания работают не менее четырех пожарных машин, сюда же стянуты несколько машин «Скорой помощи» и реанимобиль. Свидетели утверждают, что несколько человек успели отравиться продуктами горения.
Как сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС, спасателям удалось эвакуировать из затянутого дымом здания всех эжильцов. Причины пожара станут известны позднее, когда с огнем будет окончательно покончено.
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Есть жертвы