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Главные новости Челябинской области
09:40  27 ноября 2017 1

В Челябинске эвакуировали жильцов из горящего общежития. Есть погибшие и пострадавшие. ФОТО

Пожар
На месте ЧП работают несколько пожарных расчетовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске идет эвакуация людей из горящего общежития на улице III Интернационала. Инцидент, по словам очевидцев, произошел около 9 часов утра 27 ноября. По предварительным данным два человека погибло и один пострадал, передает корреспондент «URA.RU» с места события.

Сейчас у девятиэтажного здания работают не менее четырех пожарных машин, сюда же стянуты несколько машин «Скорой помощи» и реанимобиль. Свидетели утверждают, что несколько человек успели отравиться продуктами горения.

Как сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС, спасателям удалось эвакуировать из затянутого дымом здания всех эжильцов. Причины пожара станут известны позднее, когда с огнем будет окончательно покончено.

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Есть жертвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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