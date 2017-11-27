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27 ноября 2017
26 ноября 2017
25 ноября 2017
13:58  27 ноября 2017 0

Свердловские власти заработают на игорном бизнесе 19 млн рублей. Снимут сливки с чемпионата мира по футболу 2018 года

Региональный парламент увеличивает налоги на игорный бизнесФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Свердловские власти накануне чемпионата мира по футболу 2018 года вдвое поднимут налоговые ставки для букмекерских контор и центров тотализаторов. По подсчетам, это принесет в областной бюджет почти 19 миллионов рублей. Об этом «URA.RU» сообщил председатель бюджетного комитета регионального Заксобрания Владимир Терешков.

Налоговые ставки на игорный бизнес в Свердловской области комитет пересмотрит уже 27 ноября. «Это не наша прихоть, мы лишь приводим свердловское законодательство в соответствие с федеральным», — пояснил «URA.RU» депутат.

Налоговыми агентами закон считает организации, которые выплачивают выигрыши участникам азартных игр и лотерей, равные или превышающие 15 тысяч рублей. Кроме того, самостоятельными объектами налогообложения теперь считаются центры тотализаторов и букмекерских контор, осуществляющие учет интерактивных ставок. По словам Владимира Терешкова, в регионе официально работает 14 таких контор.

По прогнозам экспертов, ЧМ-2018 года повысит популярность букмекерских контор среди населения. Как «URA.RU» пояснили в одной из них, уже на отборочных матчах мундиаля количество ставок возросло на 24%. «После того, как пройдет жеребьевка (1 декабря) и определятся группы соперников, мы ждем двукратного увеличения количества ставок», — сообщили агентству в букмекерской конторе.

«Налоги от игорной деятельности зачисляются в бюджет Свердловской области. По подсчетам, после принятия закона, сумма доходов за год увеличится на 8,7 млн рублей. В 2018 году региональная казна благодаря налогу на игорный бизнес пополнится на 19 млн рублей», — рассказал глава бюджетного комитета.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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