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29 ноября 2017
28 ноября 2017
27 ноября 2017
16:17  29 ноября 2017 0

Крупнейший гостиничный комплекс югорской столицы, где останавливался Медведев, под угрозой закрытия

Югорская долина. Адресник. Ханты-Мансийск., югорская долина
«Югорская долина» — один из крупнейших инфраструктурных объектов Ханты-МансийскаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Один из главных инфраструктурных объектов Ханты-Мансийска — «Югорская долина» — находится под угрозой банкротства. Сотни сотрудников гостиничного комплекса, где останавливался Дмитрий Медведев и федеральные министры, могут остаться без работы. Об этом 29 ноября «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, в данный момент ГК с номерным фондом в 250 мест рискует полностью закрыться и временно прекращает свою работу. А из всего комплекса услуг работу продолжит только банный комплекс, который пользуется популярностью и приносит прибыль.

«Надо признать, что это один из лучших инфраструктурных объектов города, куда можно поехать отдохнуть, как в санаторий. Его закрытие — это очень странная политика, учитывая то, что на „Новогоднюю столицу“ планируется принять больше 60 тысяч туристов», — отметил источник.

В справочной «Югорской долины» сообщили, что забронировать номер в данный момент невозможно, а с первого числа гостиница приостанавливает свою деятельность.

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Гостиничный комплекс «Югорская долина» с 2016 года был передан под управление автономному учреждению ХМАО — Югры «Центру профессиональной патологии». В ноябре 2017 года в гостинице проходила двухсторонняя встреча между губернатором ХМАО и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который, по данным инсайдеров, останавливался в президентском люксе этой гостиницы.

Подтвердить или опровергнуть информацию о банкротстве комплекса у руководителя «Центра профессиональной патологии» не удалось. Николай Ташланов отказался комментировать ситуацию и предложил написать официальный запрос.

Игорь Волосин
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