12:57 30 ноября 2017 1

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин помог в расследовании резонансного дела Фото: Официальный сайт президента РФ

Отец югорского подростка, который погиб в результате резонансного ДТП в поселении Перегребное, высказал благодарность главе СК России Александру Бастрыкину. По словам мужчины, громкое уголовное дело против сотрудника ГИБДД, спровоцировавшего аварию в пьяном виде, получило ход благодаря вниманию Следственного комитета.

«Я благодарен Вашим сотрудникам за быстрое реагирование, принятие мер для полного и объективного расследования уголовного дела. Надеюсь, что и в дальнейшем расследование будет качественным, полным, всесторонним и виновные лица будут привлечены к ответственности и понесут соответствующее наказание», — пишет Евгений Калугин на сайте СК РФ.

Также отец погибшего ребенка добавил, что, благодаря Следственному комитету, устроивший ДТП гаишник Бахтыран Даудов теперь находится за решеткой. «Они дали ход этому делу: возбудили его, собрали и продолжают собирать доказательства вины Даудова», — отмечает отец погибшего подростка.

Как ранее сообщало «URA.RU», громкое уголовное дело было возбуждено после страшного ДТП в Октябрьском районе ХМАО. В селе Перегребное пьяный инспектор ГИБДД Бахтыран Даудов на служебной машине сбил 15-летнего мотоциклиста. Заместитель главы поселка Дмитрий Мельниченко стал свидетелем произошедшего.

В ходе расследования дела к чиновнику явились сотрудники отдела собственной безопасности и ГИБДД УМВД, чтобы забрать у него телефон с видеозаписями и фотографиями с места аварии. Во время обыска стражи закона несколько раз ударили Мельниченко.

Скандал вызвал резонанс, после которого в ХМАО прилетел глава СКР Александр Бастрыкин. Он уволил следователя, отправившего к Мельниченко полицейских, передал дело в главное управление Следственного комитета. А позднее из-за этой истории, а также скандала с ДТП с погибшими в ХМАО детьми Бастрыкин отстранил от работы руководителей четвертого ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге) и главного следователя Югры.