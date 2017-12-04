Следователи проводят тщательную проверку
Утром 2 декабря в квартире одного из домов в Магнитогорске найдено тело девятимесячного мальчика. На теле ребенка не обнаружено никаких признаков криминальной смерти.
Следователи возбудили уголовное дело и проводят доследственную проверку. Специалисты полагают, что мальчик подавился пластиковым колпачком от тюбика с лекарственным препаратом. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР РФ по Челябинской области.
Как уже сообщало агентство, следователи сейчас также занимаются делом о гибели трехлетнего малыша в съемной квартире в Шадринске Курганской области. По предварительным данным, мальчик забила насмерть подруга его матери.