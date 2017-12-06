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Главные новости Пермского края
13:34  06 декабря 2017 0

Названа причина пожара в пермской колонии строгого режима

Клипарт, пожар, электричество, проводка, огонь, сгоревший провод, возгарание
Пожар не повлиял на работу учрежденияФото: depositphotos.com

Пермская колония строгого режима «Белый лебедь» в Соликамске загорелась по причине короткого замыкания проводки. Об этом рассказали в прикамском ГУ Федеральной службы исполнения наказаний России (ГУФСИН).

Руководитель пресс-службы регионального ФСИН Станислав Волегов сообщил, что замыкание произошло в чердачном помещении. «Выгорела часть крыши на площади около 1,1 тыс. кв. м», — приводит его слова RT. Возгорание тушили 17 пожарных машин. Комиссия ГУФСИН по Пермскому краю приехала на место пожара, чтобы установить все обстоятельства происшествия, пишет «Федеральное агентство новостей». Прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Напомним, в Пермском крае во вторник вечером, 5 декабря, загорелась исправительная колония №2 «Белый лебедь» в городе Соликамске, куда отправляют пожизненно осужденных преступников. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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