В Кремле пояснили, когда надо быть готовыми к выдвижению Путина на новый срок

17:00 06 декабря 2017 0

Песков подчеркнул, что президент может обнародовать желание участвовать в выборах в любой момент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Действующий президент России Владимир Путин может озвучить решение по участию в выборах главы государства 2018 года в любой момент. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков, фактически комментируя данные источников «URA.RU» о том, что заявление Путина может прозвучать сегодня, 6 декабря.

«Президент может это сделать в любое время, поэтому нужно быть готовым каждый день, — отметил Песков, слова которого приводит RT. — Когда он примет такое решение, я не знаю, а слухи у нас насчёт каждого дня и ходят».

Ранее источники «URA.RU» отмечали, что площадкой для заявления президента станет форум «Доброволец России — 2017», который Путин посетит перед своей рабочей поездкой в Нижний Новгород. В «Росмолодежи» организаторы мероприятия подтвердили агентству, что ждут приезда главы государства, однако точное время прибытия Путина назвать затруднились.