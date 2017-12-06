{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Весь день свердловские чиновники и бизнесмены пересылают друг другу этот мем про Игры-2018
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:00  06 декабря 2017 0

В Кремле пояснили, когда надо быть готовыми к выдвижению Путина на новый срок

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Песков подчеркнул, что президент может обнародовать желание участвовать в выборах в любой моментФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Действующий президент России Владимир Путин может озвучить решение по участию в выборах главы государства 2018 года в любой момент. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков, фактически комментируя данные источников «URA.RU» о том, что заявление Путина может прозвучать сегодня, 6 декабря.

«Президент может это сделать в любое время, поэтому нужно быть готовым каждый день, — отметил Песков, слова которого приводит RT. — Когда он примет такое решение, я не знаю, а слухи у нас насчёт каждого дня и ходят».

Ранее источники «URA.RU» отмечали, что площадкой для заявления президента станет форум «Доброволец России — 2017», который Путин посетит перед своей рабочей поездкой в Нижний Новгород. В «Росмолодежи» организаторы мероприятия подтвердили агентству, что ждут приезда главы государства, однако точное время прибытия Путина назвать затруднились.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров