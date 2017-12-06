{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Весь день свердловские чиновники и бизнесмены пересылают друг другу этот мем про Игры-2018
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:47  06 декабря 2017 0

«Это станет признанием ваших заслуг». Путин предложил объявить 2018-й Годом добровольца и волонтера

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Президент РФ решил поблагодарить всех добровольцев страныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Выступая на церемонии вручения премий «Доброволец России 2017», президент России Владимир Путин предложил объявить 2018-й Годом добровольца и волонтера. По мнению главы государства, это станет хорошим способом отметить всех, кто посвятил себя работе на благо других.

«Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России», — заявил Владимир Путин на церемонии вручения премий.

Как отметил глава государства, проведение Года волонтера станет хорошим способом отблагодарить всех добровольцев. «Это станет признанием ваших заслуг перед людьми, перед самыми простыми нашими гражданами, которым вы оказываете помощь и поддержку, оценкой вашего колоссального вклада в развитие нашей страны», — цитирует Владимира Путина ТАСС. В конце своей речи президент поблагодарил всех лауреатов премии за их труд.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров