17:47 06 декабря 2017 0

Президент РФ решил поблагодарить всех добровольцев страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выступая на церемонии вручения премий «Доброволец России 2017», президент России Владимир Путин предложил объявить 2018-й Годом добровольца и волонтера. По мнению главы государства, это станет хорошим способом отметить всех, кто посвятил себя работе на благо других.

«Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России», — заявил Владимир Путин на церемонии вручения премий.

Как отметил глава государства, проведение Года волонтера станет хорошим способом отблагодарить всех добровольцев. «Это станет признанием ваших заслуг перед людьми, перед самыми простыми нашими гражданами, которым вы оказываете помощь и поддержку, оценкой вашего колоссального вклада в развитие нашей страны», — цитирует Владимира Путина ТАСС. В конце своей речи президент поблагодарил всех лауреатов премии за их труд.