Дождались большого снега! На Южный Урал надвигаются метели

ЧП могут возникнуть на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей
На юге Челябинской области ночью и днем 8 декабря местами ожидаются сильный снег, метели. По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
«Дорожные организации готовы к ликвидации последствий, — сообщили „URA.RU“ в управлении федеральных дорог „Южный Урал“. Работа диспетчерской службы ФКУ организована в круглосуточном режиме. В случае возникновения чрезвычайной ситуации во время движения по федеральным дорогам Челябинской и Курганской областей, звоните 8(351)2666563».
Как сообщает челябинский Гидрометцентр, снегопады и метели в области ожидаются и в субботу, 9 декабря.