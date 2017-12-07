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07 декабря 2017
06 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
15:28  07 декабря 2017 0

Дождались большого снега! На Южный Урал надвигаются метели

ДТП на трассе зимой. Челябинск, снег, камаз, трасса, дтп, авария, зима, кювет, зимняя дорога, гололед
ЧП могут возникнуть на федеральных трассах Челябинской и Курганской областейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На юге Челябинской области ночью и днем 8 декабря местами ожидаются сильный снег, метели. По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

«Дорожные организации готовы к ликвидации последствий, — сообщили „URA.RU“ в управлении федеральных дорог „Южный Урал“. Работа диспетчерской службы ФКУ организована в круглосуточном режиме. В случае возникновения чрезвычайной ситуации во время движения по федеральным дорогам Челябинской и Курганской областей, звоните 8(351)2666563».

Как сообщает челябинский Гидрометцентр, снегопады и метели в области ожидаются и в субботу, 9 декабря.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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