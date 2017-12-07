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07 декабря 2017
22:40  07 декабря 2017 0

Минздрав раскрыл судьбу нового налога на сигареты

Клипарт. Деньги и прочее., сигареты, курево, деньги
Экологического налога на сигареты не будетФото: Александр Елизаров © URA.RU

Министерство здравоохранения исключило пункт «введение экологического налога на сигареты» из проекта концепции об основных ценовых и налоговых мерах по сокращению спроса на табак.

Новая версия проекта по-прежнему предусматривает поэтапное повышение ставок акцизов на табачные изделия и электронные сигареты до среднего уровня налогообложения среди стран Европейского региона. Также Минздрав сохранил запрет на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий, передает РИА «Новости».

Как писало «URA.RU», ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила о том, что электронные сигареты, вейпы и кальяны приравняют к табаку и введут полный запрет на их использование в общественных помещениях. Также будет запрещена их продажа несовершеннолетним.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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