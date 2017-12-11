Лисица в челябинском зоопарке научилась крутить спиннер. ВИДЕО

Питомцы челябинского зоопарка удивляют посетителей своими талантами
В челябинском зоопарке лисица Майя научилась крутить спиннер. Сотрудники зоосада сняли на видео, как животное развлекается с игрушкой, и опубликовали запись на официальной странице зверинца в Instagram.
На ролике видно, как женщина с крутящимся спиннером в руке подходит к вольеру с лисицей и протягивает игрушку к ограждению. Животное, в свою очередь, начинает ловко раскручивать спиннер лапой. «Как лисичка Майя училась спиннер крутить», — гласит подпись к посту.
Это уже не первый питомец в челябинском зоопарке, у которого нашли необычный талант. В январе 2017 года выдра Ваня пустилась в пляс под аккомпанемент фольклорного ансамбля.
Видео: Юрий Мягков.