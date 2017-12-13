16:59 13 декабря 2017 0

Этого мужчину подозревают в недобрых намерениях, его несколько раз видели возле школы Фото: группа «ЧП в Нижневартовске», «ВКонтакте»

В Нижневартовске обсуждают странную ситуацию — неизвестный мужчина уже несколько дней подряд фотографирует детей, выходящих из местной школы №17. По мнению пользователей соцсетей, он может оказаться педофилом.

Жители пишут, что видели его у ворот учебного заведения уже несколько раз. «Этот мужчина стоял и фоткал чужих детей за воротами школы, ни один ребенок к нему не подошел, вывод — что он не своих фоткал. Женщина у него спросила, зачем он снимает детей, он ответил, что это не ее дело», — сообщает пользователь Настенка.

«Дочь только что пришла со школы и говорит, что этот мужчина опять был возле школы, фотографировал детей и девочке дал конфету. Кто рядом со школой живет, узнали бы, что за мужик, или если увидите, что он там стоит — вызовите полицию, чтоб беседу с ним провели. А то кто знает, что на уме у этого мужика!» — возмущается Мария.

Пользователи также пишут, что возле школ Нижневартовска были попытки затащить детей в машину, но никто не пострадал.

По последним данным, в полицию по данному факту никто не обращался. Напомним, в 2017 году в Нижневартовске, а также других городах ХМАО произошло несколько нападений на детей.