Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор инженеру телекоммуникационной компании, обманом завладевшим ноутбуками, предназначавшимися для организации ЕГЭ в 16 школах города. Технику он впоследствии заложил в ломбарде. Но пострадали не только учащиеся.
Согласно материалам следствия, в 2014—2015 годах сотрудник компании установил в школах 260 ноутбуков для организации видеонаблюдения за сдающими экзамены. Осенью 2016 он подделал документы своей фирмы и изъял всю технику якобы для технического обслуживания, сообщает прокуратура Челябинской области. На самом деле все ноутбуки он отнес в ломбард и больше их никто не видел.
Кроме того в марте 2017 года сотрудник получил в компании еще 15 ноутбуков для подготовки школ к досрочному проведению экзаменов. Эти компьютеры он так же похитил. Мало того, в апреле 2017 года мужчина вынес компьютеры даже из офиса собственной компании, воспользовавшись отсутствием коллеги на рабочем месте.
По оценке следствия, общий ущерб от действий похитителя составил почти 5 миллионов рублей. Суд приговорил его 2,5 годам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч рублей.