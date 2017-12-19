{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
19 декабря 2017
18 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
18:09  19 декабря 2017 6

Кандидат в президенты поддержал строительство Томинского ГОК. «Это решит давнюю экологическую проблему»

Борис Титов (слева) заявил о поддержке проекта Томинского ГОК под ЧелябинскомФото: пресс-служба губернатора Челябинской области
новость из сюжета:
Скандал вокруг Томинского ГОКа в Челябинске
все новости сюжета

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов поддержал проект Русской медной компании о строительстве Томинского горно-обогатительного комбината (ГОК). ГОК позволит решить давнюю экологическую проблему региона, заявил бизнес-омбудсмен и будущий кандидат в президенты РФ от своей «Партии роста» журналистам по итогам визита на Южный Урал.

«Я, конечно, не знаком со всеми деталями этого вопроса. Но, конечно, надо использовать весь промышленный потенциал [региона]. Тем более что найдено решение, которое ликвидирует другую экологическую проблему», — сказал Титов. Бизнес-омбудсмен имел в виду отказ от хвостохранилища и вывоз материала с ГОК для засыпки Коркинского угольного разреза, самого большого в Евразии, дымящего из-за эндогенных пожаров.

На встрече в правительстве области Борис Титов обсудил с губернатором Борисом Дубровским перспективы экономического развития региона. «Челябинская область — это крупный промышленный регион, и сегодня видна позитивная динамика развития. Здесь реально работает политика поддержки инвестиций в промышленность, системы поддержки в сельском хозяйстве и, конечно же, в малом бизнесе. Для нас важно то, что на Южном Урале налажено взаимодействие. Сегодня региональные власти стоят на стороне защиты прав предпринимателей, создают условия для развития бизнеса, привлекают инвестиции. Поэтому работать в регионе нам, как людям, которые профессионально обязаны защищать права предпринимателей, легко», — резюмировал Титов.

Вокруг строительства Томинского ГОК в Челябинске развернулась бурная дискуссия. Наиболее радикальные противники объединились в движение СтопГОК. О поддержке их высказались оппозиционер Алексей Навальный и телеведущая Ксения Собчак. Президент Владимир Путин во время визита в Челябинск 9 ноября лично звонил одному из активистов-экологов Василию Московцу, разделил озабоченность, но вместе с тем попросил больше не нарушать закон.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров