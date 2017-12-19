Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов поддержал проект Русской медной компании о строительстве Томинского горно-обогатительного комбината (ГОК). ГОК позволит решить давнюю экологическую проблему региона, заявил бизнес-омбудсмен и будущий кандидат в президенты РФ от своей «Партии роста» журналистам по итогам визита на Южный Урал.
«Я, конечно, не знаком со всеми деталями этого вопроса. Но, конечно, надо использовать весь промышленный потенциал [региона]. Тем более что найдено решение, которое ликвидирует другую экологическую проблему», — сказал Титов. Бизнес-омбудсмен имел в виду отказ от хвостохранилища и вывоз материала с ГОК для засыпки Коркинского угольного разреза, самого большого в Евразии, дымящего из-за эндогенных пожаров.
На встрече в правительстве области Борис Титов обсудил с губернатором Борисом Дубровским перспективы экономического развития региона. «Челябинская область — это крупный промышленный регион, и сегодня видна позитивная динамика развития. Здесь реально работает политика поддержки инвестиций в промышленность, системы поддержки в сельском хозяйстве и, конечно же, в малом бизнесе. Для нас важно то, что на Южном Урале налажено взаимодействие. Сегодня региональные власти стоят на стороне защиты прав предпринимателей, создают условия для развития бизнеса, привлекают инвестиции. Поэтому работать в регионе нам, как людям, которые профессионально обязаны защищать права предпринимателей, легко», — резюмировал Титов.
Вокруг строительства Томинского ГОК в Челябинске развернулась бурная дискуссия. Наиболее радикальные противники объединились в движение СтопГОК. О поддержке их высказались оппозиционер Алексей Навальный и телеведущая Ксения Собчак. Президент Владимир Путин во время визита в Челябинск 9 ноября лично звонил одному из активистов-экологов Василию Московцу, разделил озабоченность, но вместе с тем попросил больше не нарушать закон.