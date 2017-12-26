20:32 26 декабря 2017 2

До родов Ольге Рапунцель осталось ждать около трех месяцев Фото: страница Ольги Рапунцель в Instagram

Беременная участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала, что недавно чуть не погибла во время фотосессии для одного из журналов. По задумке фотографа, будущая мама должна была лечь в ванну, наполненную водой и конфетти. Но когда Рапунцель легла, на нее начал падать осветительный прибор под напряжением (софтбокс).

«Если бы не успела вытянуть руку и схватить его, он бы упал в воду — и тогда не знаю, что бы от нас осталось. Слезы потекли градом, буквально вся жизнь промелькнула перед глазами. Больше всего испугалась за малышку, ведь, кроме меня, ее некому защитить», — рассказала Ольга Рапунцель в интервью журналу «Дом-2».

До родов Ольге Рапунцель осталось ждать около трех месяцев. Отец ребенка — другой бывший участник телешоу Дмитрий Дмитренко. Пара поженилась на проекте, но за периметром телестройки молодожены все время ругались и в итоге разошлись. Брак не спасла даже беременность Рапунцель. К тому же, будущая мама обвинила Дмитренко в избиениях.

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