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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:32  26 декабря 2017 2

Беременная участница «Дома-2» чуть не погибла в ванной

До родов Ольге Рапунцель осталось ждать около трех месяцевФото: страница Ольги Рапунцель в Instagram

Беременная участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала, что недавно чуть не погибла во время фотосессии для одного из журналов. По задумке фотографа, будущая мама должна была лечь в ванну, наполненную водой и конфетти. Но когда Рапунцель легла, на нее начал падать осветительный прибор под напряжением (софтбокс).

«Если бы не успела вытянуть руку и схватить его, он бы упал в воду — и тогда не знаю, что бы от нас осталось. Слезы потекли градом, буквально вся жизнь промелькнула перед глазами. Больше всего испугалась за малышку, ведь, кроме меня, ее некому защитить», — рассказала Ольга Рапунцель в интервью журналу «Дом-2».

До родов Ольге Рапунцель осталось ждать около трех месяцев. Отец ребенка — другой бывший участник телешоу Дмитрий Дмитренко. Пара поженилась на проекте, но за периметром телестройки молодожены все время ругались и в итоге разошлись. Брак не спасла даже беременность Рапунцель. К тому же, будущая мама обвинила Дмитренко в избиениях.

Ранее «URA.RU» писало о смерти экс-участница «Дома-2» Марии Политовой. Ее тело несколько дней пролежало на территории дачного участка в Подмосковье.

Виктор Дорофеев
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