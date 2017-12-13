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13 декабря 2017
20:06  13 декабря 2017 0

Труп участницы «Дома-2» несколько дней пролежал под забором

Мария Политова многократно пыталась покончить с собойФОТО: личная страница в Instagram Марии Политовой

Тело бывшей участницы проекта «Дом-2» Марии Политовой несколько дней пролежало на территории дачного участка в Подмосковье. Погибшую девушку удалось обнаружить лишь после того, как ее тело проступило из-под снега.

Труп Политовой был найден под забором на дачном участке подмосковного поселка. По предварительным данным, девушка скончалась от отравления таблетками. Как сообщает РИА «Новости», на теле присутствуют признаки сильного обморожения, однако точные причины смерти сейчас устанавливаются следователями.

Напомним, что Политова исчезла 4 декабря. По предположениям близких, девушка могла направиться в одну из колоний Мурманской области, где в данный момент отбывает срок ее бывший возлюбленный, однако позже эта информация не подтвердилась. По данным агентства «Москва», Политова шесть раз пыталась покончить с собой. Также известно, что в последнее время девушка сидела на антидепрессантах.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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