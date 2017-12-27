«Леруа Мерлен» откроется в Перми перед самым Новым годом

Гипермаркету наконец-то дали разрешение на открытие
Открытие магазина «Леруа Мерлен» в Перми все же состоится в 2017 году. Оно пройдет в последние дни перед праздниками.
Гипермаркету выдали разрешение на открытие, рассказали «URA.RU» в пресс-службе администрации города. В официальной группе «Леруа Мерлен Пермь» сообщатся, что магазин по адресу ул. Шоссе Космонавтов, 164б будет открыт 29 декабря, в 9:00.
Гипермаркет планировали открыть еще 20 декабря, однако на это не выдали разрешение в мэрии из-за отсутствия согласования регионального Госстройнадзора. В здании не были приняты все меры пожарной безопасности.
«Леруа Мерлен» — французский ретейлер, который специализируется на продаже строительных и отделочных материалов.