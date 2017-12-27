{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Им доверили выдвинуть Путина в президенты. Полный список делегатов наших регионов - только на "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,45
Динамика за 2 недели
Евро 68,23
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2017
26 декабря 2017
25 декабря 2017
13:51  27 декабря 2017 0

«Леруа Мерлен» откроется в Перми перед самым Новым годом

Ярмарка вакансий. Челябинск., ярмарка вакансий, леруа мерлен
Гипермаркету наконец-то дали разрешение на открытиеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Открытие магазина «Леруа Мерлен» в Перми все же состоится в 2017 году. Оно пройдет в последние дни перед праздниками.

Гипермаркету выдали разрешение на открытие, рассказали «URA.RU» в пресс-службе администрации города. В официальной группе «Леруа Мерлен Пермь» сообщатся, что магазин по адресу ул. Шоссе Космонавтов, 164б будет открыт 29 декабря, в 9:00.

Гипермаркет планировали открыть еще 20 декабря, однако на это не выдали разрешение в мэрии из-за отсутствия согласования регионального Госстройнадзора. В здании не были приняты все меры пожарной безопасности.

«Леруа Мерлен» — французский ретейлер, который специализируется на продаже строительных и отделочных материалов.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров