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19:15  27 декабря 2017 1

Мэрия Сургута отдаст в частные руки контроль над деньгами жителей

Заседание Думы города. Сургут, Шувалов Вадим, концепция развития сургута
Чиновники выступили в думе, но доказать свои заявления не смоглиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэрия Сургута планирует акционировать муниципальное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства» (РКЦ ЖКХ), через которое проходят платежи горожан за коммунальные услуги. Об этом чиновники заявили в среду, 27 декабря, во время депутатских слушаний в думе города.

По словам городских депутатов, представители мэрии рассказали о проблемах в РКЦ ЖКХ. Предприятие, которое когда-то было монополистом, теперь занимает скромную долю рынка из-за частных расчетно-кассовых центров. Чиновники предложили акционировать РКЦ и улучшить его финансовое положение с помощью частного инвестора и ряда действий. В частности, уже закуплено дорогостоящее оборудование и не менее дорогостоящее программное обеспечение. Чиновники заявили, что это должно вернуть управляющие компании в муниципальный РКЦ. Но дать хоть какое-то экономическое обоснование этому заявлению в администрации не смогли и пообещали представить его позднее.

На депутатских слушаниях обсуждалась также ситуация с бесконечными проверками на муниципальном хлебозаводе. Администрация планировала озвучить данные от силовых структур, но этот доклад отложили на февраль 2018-го года. «В той информации, которую озвучила администрация по результатам проверки контрольно-ревизионного управления, были моменты технических ошибок, но никак не хищения. Где-то не вовремя информацию о тендере разместили, где-то к премии не приложили положение, но в целом ничего такого. Но это по проверке администрации, есть еще проверка от силовых структур, которые нашли какие-то факты — эту информацию мы заслушаем позднее», — рассказал депутат Дмитрий Пахотин.

Как ранее сообщало «URA.RU», сургутский хлебозавод находится под давлением непрекращающихся проверок, инициированных действующей администрацией города. Выемки документов производились, в том числе, и с участием ОМОНа. В Сургуте это связывают с неудавшейся попыткой приватизации актива — в этом мэрии отказала дума города. Также, по одной из версий, администрация планирует приватизировать муниципальные коммунальные предприятия. РКЦ ЖКХ, согласно этой гипотезе, будет контролировать финансовые потоки. В ноябре в этом предприятии сменился директор — компанию возглавил иногородний управленец Павел Морозов.

Антон Степыгин
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