18:08 27 декабря 2017 3

Мутко рассказал, что сосредоточится на работе в правительстве Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Вице-премьер России Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета «Россия 2018» (организация занимается подготовкой к Чемпионату мира по футболу в России). Политик сам рассказал журналистам, что его место теперь займет гендиректор того же комитета Алексей Сорокин.

«Сорокин будет председателем оргкомитета „Россия-2018“, я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок», — цитирует Мутко RT.

25 декабря Виталий Мутко на полгода приостановил работу на посту главы Российского футбольного союза (РФС), напоминает агентство Nation News. Политик говорил, что позже вернется на свое место, сейчас он собирается оспорить пожизненный запрет посещать Олимпийские игры.

Как писало «URA.RU», дальнейшая карьера главного спортивного чиновника страны оказалась под вопросом после того, как Россию отстранили от Олимпиады-2018 в Южной Корее из-за допинг-скандала. До Игр допустили только «чистых» российских спортсменов в качестве нейтральных участников.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 2018 году в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске. Начало турнира состоится 14 июня, а финал — 15 июля. Россия принимает турнир впервые.