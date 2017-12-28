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28 декабря 2017
27 декабря 2017
01:56  28 декабря 2017 0

«Деньги некуда девать». Дочь Дмитрия Маликова встретит новый год в платье за 945 тысяч рублей. ФОТО

Стоимость нового платья юной певицы повергла поклонников в ужасФОТО: steshamalikova@instagram

Дочь российского певца Дмитрия Маликова — Стефания на своей странице в Instagram продемонстрировала поклонникам платье, в котором она планирует встретить новый год. В комментариях на девушку обрушился шквал критики за стоимость наряда от Valentino.

Выяснилось, что новогодний сарафан обошелся Маликовой в 945 тысяч рублей. Подписчики 17-летней певицы принялись массово советовать ей отдать деньги бедным и не беситься с жиру. «Платье похоже на пляжный сарафан. И полнит девочку. Смотрится простенько», «Лучше бы детям больным или нуждающимся помогли. С жиру бесятся», «Что в нем новогоднего, обычный сарафан. Деньги некуда девать, вот и выпячивается», «Это платье делает массаж? или оно сделано из ткани, которую производят из волосков шмелей», — пишут пользователи Instagram.

Среди комментаторов нашлись и те, кому новый образ Стефании пришелся по вкусу, а некоторые посчитали спор о стоимость платья бессмысленным: по их предположениям Маликова взяла сарафан в прокат. «Какие вы все тупые, они все платья берут в прокат, никто себе такие платья на один раз не покупает», — отметил один из пользователей.

Сергей Макеев
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