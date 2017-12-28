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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
10:13  28 декабря 2017 0

Челябинские преступники обворовали «Почту России»

Клипарт. разное. 4 апреля 2014г, почта россии
Отделение «Почты России» обворовали в ЧелябинскеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Сотрудники «Почты России» обратились в полицию с заявлением о краже в ночь на 28 декабря из отделения по улице Университетская набережная, 38. На место выехали оперативники, сумма ущерба и предмет хищения подсчитываются, сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления МВД по Челябинску.

«Сотрудники почтового отделения, придя на работу утром в районе 8 часов, обнаружили, что помещение вскрыто, похищено имущество. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — добавили в пресс-службе городского УМВД.

«УФПС Челябинской области сообщает, что в результате происшествия никто не пострадал, отправления клиентов находятся в целости и сохранности. В настоящее время обслуживание клиентов в отделении связи временно приостановлено до завершения оперативных мероприятий сотрудниками полиции. Получить почтовые услуги клиенты могут в ближайших отделениях почтовой связи, их адреса можно уточнить на сайте www.pochta.ru. Служба безопасности филиала оказывает максимальное содействие сотрудникам полиции в поиске и задержании злоумышленников», — сообщили в пресс-службе «Почты России».

Как уже сообщало «URA.RU», отделения почты в Челябинске неоднократно привлекали преступников. Самую большую известность получили вооруженные налеты на протяжении четырех лет со стрельбой и пострадавшими. В общей сложности банда Насырова, прежде чем чем ее участников задержали, сумела похитить более 11 млн рублей.

Сергей Леонов
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