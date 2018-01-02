Факельное шествие в честь очередной годовщины Степана Бандеры провели в Киеве украинские националисты. В демонстрации приняли участие порядка тысячи человек. Акцию организовала националистическая партия «Свобода», «Национальный корпус» и запрещенная в России экстремистская организация «Правый сектор».
Как передает «Газета.ру», колонна с портретами идеолога украинского национализма, которому 1 января 2018 года исполнилось бы 109 лет, прошла по улицам украинской столицы в сопровождении представителей полиции. О каких-либо инцидентах во время проведения акции не сообщается. Завершилось шествие на площади Независимости.
Участники шествия провели на Крещатике импровизированный митинг, где почтили память своего духовного лидера. По информации kp.ru, участники мероприятия вспомнили погибшую на Майдане «сотню» и подчеркнули, что националисты «следят за каждым шагом власти» на Украине.