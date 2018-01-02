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02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
02:56  02 января 2018 0

Украинские националисты провели факельное шествие в честь Бандеры

Почитатели идеолога украинского национализма прошли по Киеву с портретами Бандеры и красно-черными флагамиФото: Страница «Типичный Киев» в сети Facebook

Факельное шествие в честь очередной годовщины Степана Бандеры провели в Киеве украинские националисты. В демонстрации приняли участие порядка тысячи человек. Акцию организовала националистическая партия «Свобода», «Национальный корпус» и запрещенная в России экстремистская организация «Правый сектор».

Как передает «Газета.ру», колонна с портретами идеолога украинского национализма, которому 1 января 2018 года исполнилось бы 109 лет, прошла по улицам украинской столицы в сопровождении представителей полиции. О каких-либо инцидентах во время проведения акции не сообщается. Завершилось шествие на площади Независимости.

Участники шествия провели на Крещатике импровизированный митинг, где почтили память своего духовного лидера. По информации kp.ru, участники мероприятия вспомнили погибшую на Майдане «сотню» и подчеркнули, что националисты «следят за каждым шагом власти» на Украине.

Евгений Александров
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