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08 января 2018
07 января 2018
23:02  07 января 2018 1

Найден способ похудения без диет

Новая бургерная Volk Burgers. Екатеринбург, еда, говядина, котлета для бургера, жарка котлеты
Новый препарат позволяет есть жирную пищу и быстро ее перевариватьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Разработан препарат, который позволит людям продолжать есть жирную пищу и при этом худеть. Об открытии заявили сотрудники медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне, США.

Накопление жира замедляет обмен веществ, однако новый препарат ускоряет процесс метаболизма без изменения рациона питания. Его уже протестировали на лабораторных мышах, которых ранее посадили на диету с высоким содержанием жира. Через десять дней после приема препарата грызуны потеряли в весе до 7%, при этом масса белого жира уменьшилась на 30%, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что прием препарата не повлиял на объем потребляемой пищи и не вызвал заметных побочных эффектов. По словам авторов исследования, результаты работы позволят более эффективно решать проблему нарушений обмена веществ.

Иван Антонов
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