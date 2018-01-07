Найден способ похудения без диет

23:02 07 января 2018 1

Новый препарат позволяет есть жирную пищу и быстро ее переваривать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Разработан препарат, который позволит людям продолжать есть жирную пищу и при этом худеть. Об открытии заявили сотрудники медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне, США.

Накопление жира замедляет обмен веществ, однако новый препарат ускоряет процесс метаболизма без изменения рациона питания. Его уже протестировали на лабораторных мышах, которых ранее посадили на диету с высоким содержанием жира. Через десять дней после приема препарата грызуны потеряли в весе до 7%, при этом масса белого жира уменьшилась на 30%, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что прием препарата не повлиял на объем потребляемой пищи и не вызвал заметных побочных эффектов. По словам авторов исследования, результаты работы позволят более эффективно решать проблему нарушений обмена веществ.