21:00 09 января 2018 0

В Тюмени сэкономили на строительстве дома и случилась трагедия Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

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Сегодня 9 января, вторник. И вот главное за день:

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин вызвал на себя массу негативных публикаций в СМИ. Эксперты «URA.RU» о том, что за всем этим стоит — страх, жажда денег и причем здесь наркотики с Абрамовичем.

Экономист из УрФУ заявил, что страной управляют бандиты из 90-х. Заявление не понравилось телеведущему Владимиру Соловьеву, а сам профессор опасается проблем.

Пенсионный фонд отказывает россиянам в пенсии по старости из-за нехватки баллов. А некоторые вообще остались без пенсии из-за развала СССР.

В Тюмени многоэтажка превратилась в факел из-за дешевых панелей, есть погибшие. Следователи разыскивают строителей, которые обшили опасным материалом еще ряд домов.

Клиентоориентированность по-уральски. Сотрудник пермского «Почта банка» обматерил клиентку, попросившую его помочь с переводом.

«Любовь прошла» У премьер-министра Дмитрия Медведева пропало обручальное кольцо. Пользователи в Сети выдвинули самые неожиданные версии.