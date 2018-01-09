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10 января 2018
09 января 2018
21:00  09 января 2018 0

Компромат на Грудинина, профессор УрФУ и бандиты 90-х, у Медведева пропало кольцо. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Последствия пожара в общежитие. Олимпийская, 4. Тюмень., пожар, мчс, олимпийская улица, улица олимпийская4
В Тюмени сэкономили на строительстве дома и случилась трагедияФото: Екатерина Христозова © URA.RU

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Сегодня 9 января, вторник. И вот главное за день:

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин вызвал на себя массу негативных публикаций в СМИ. Эксперты «URA.RU» о том, что за всем этим стоит — страх, жажда денег и причем здесь наркотики с Абрамовичем.

Экономист из УрФУ заявил, что страной управляют бандиты из 90-х. Заявление не понравилось телеведущему Владимиру Соловьеву, а сам профессор опасается проблем.

Пенсионный фонд отказывает россиянам в пенсии по старости из-за нехватки баллов. А некоторые вообще остались без пенсии из-за развала СССР.

В Тюмени многоэтажка превратилась в факел из-за дешевых панелей, есть погибшие. Следователи разыскивают строителей, которые обшили опасным материалом еще ряд домов.

Клиентоориентированность по-уральски. Сотрудник пермского «Почта банка» обматерил клиентку, попросившую его помочь с переводом.

«Любовь прошла» У премьер-министра Дмитрия Медведева пропало обручальное кольцо. Пользователи в Сети выдвинули самые неожиданные версии.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
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