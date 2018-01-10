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11 января 2018
10 января 2018
18:47  10 января 2018 6

Инсайдеры: президент Путин приедет в Екатеринбург в январе или марте

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент едет на Урал. Только пока не решено, когдаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уральский федеральный университет спешно готовят к приезду президента России Владимира Путина. Как стало известно «URA.RU», главу государства ждут в Екатеринбурге в Татьянин день — 25 января. К слову, с этого момента до столетия УрФУ остается ровно 1000 дней.

Информация о готовящемся приезде пока известна лишь ограниченному кругу лиц. В этой связи, из подробностей источники уточняют лишь, что в главном корпусе вуза Владимир Путин намерен пообщаться с ректорами вузов Урала и близлежащих территорий.

Получить комментарий у руководства УрФУ пока не удается. Ректор Виктор Кокшаров сегодня находится в отпуске, его обязанности на текущий момент исполняет первый проректор Сергей Кортов. «У меня нет никакой информации по этому поводу», — уточнил пресс-секретарь вуза Дмитрий Бенеманский.

Полномочное представительство президента в 17:40 оказалось недоступно для комментария — телефоны пресс-службы ведомства молчат. Источник в полпредстве уточнил, что «по некоторым данным, перенесут приезд, хотя правда планировали в названные вами даты».

Возможный приезде главы государства подтвердили и в органах исполнительной власти Свердловской области, правда, с небольшим уточнением: «Пока окончательно не подтвердили. Если приедет, то могут и в Нижний Тагил повезти». Получить информацию в администрации промышленной столицы пока не удалось.

Целью возможного визита главы государства в Екатеринбург свердловские чиновники называют сразу два повода: предстоящие выборы и окончание реконструкции Центрального стадиона. «Для того и торопились ввести стадион [получено заключение Ростехнадзора и разрешен ввод в эксплуатацию], чтобы как раз к приезду. Но если не приедет сейчас, то есть резервный вариант — 17—18 марта. У нас „Большой шлем“ по дзюдо будет», — рассказал высокопоставленный источник в администрации главы региона.

Антон Ольшанников
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