На Ямале назначен новый заместитель надзирателя от Кремля

09:41 11 января 2018 1

Должность занял экс-консультант полномочного представителя президента РФ в УрФО Фото: сайт федерального инспектора по ЯНАО

Федеральным инспектором по Ямало-Ненецкому автономному округу назначен Станислав Опарин. Распоряжение дал полномочный представитель президента России в УрФО Игорь Холманских.

Об этом сообщает сайт федерального инспектора по региону. Ранее должность занимал Данила Трубинов. В июне 2017 года он был назначен главным федеральным инспектором по Свердловской области.

Опарин, в свою очередь, занимал в аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО должности консультанта и советника департамента по реализации общественных проектов. Новый федеральный инспектор по ЯНАО родом из Екатеринбурга, ему 30 лет.