На Ямале назначен новый заместитель надзирателя от Кремля

Должность занял экс-консультант полномочного представителя президента РФ в УрФО
Федеральным инспектором по Ямало-Ненецкому автономному округу назначен Станислав Опарин. Распоряжение дал полномочный представитель президента России в УрФО Игорь Холманских.
Об этом сообщает сайт федерального инспектора по региону. Ранее должность занимал Данила Трубинов. В июне 2017 года он был назначен главным федеральным инспектором по Свердловской области.
Опарин, в свою очередь, занимал в аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО должности консультанта и советника департамента по реализации общественных проектов. Новый федеральный инспектор по ЯНАО родом из Екатеринбурга, ему 30 лет.