08 мая 2024

Умер легендарный музыкант Альбини, известный по работе с группой Nirvana

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Стив Альбини умер от сердечного приступа (архивное фото) Фото:

На 61 году жизни умер американский рок-музыкант Стив Альбини. В свое время он работал с группой Nirvana. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на сотрудника студии звукозаписи, принадлежавшей Альбини.

«Американский рок-музыкант и музыкальный продюсер Стив Альбини умер на 61-м году жизни», — передает газета. По словам сотрудника, причиной смерти стал сердечный приступ.

Стив Альбини — американский вокалист, композитор, гитарист, звукоинженер и музыкальный журналист. Родился 22 июля 1962 года в Пасадене (штат Калифорния, США). Он был участником группы Shellac, а также бывшим участником Big Black, Rapeman и Flour. Позже он основал студию звукозаписи Electrical Audio и стал музыкальным продюсером. Работал с группами Nirvana, PJ Harvey, Pixies и другими.

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На 61 году жизни умер американский рок-музыкант Стив Альбини. В свое время он работал с группой Nirvana. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на сотрудника студии звукозаписи, принадлежавшей Альбини. «Американский рок-музыкант и музыкальный продюсер Стив Альбини умер на 61-м году жизни», — передает газета. По словам сотрудника, причиной смерти стал сердечный приступ. Стив Альбини — американский вокалист, композитор, гитарист, звукоинженер и музыкальный журналист. Родился 22 июля 1962 года в Пасадене (штат Калифорния, США). Он был участником группы Shellac, а также бывшим участником Big Black, Rapeman и Flour. Позже он основал студию звукозаписи Electrical Audio и стал музыкальным продюсером. Работал с группами Nirvana, PJ Harvey, Pixies и другими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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