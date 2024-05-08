Умер легендарный музыкант Альбини, известный по работе с группой Nirvana

09 мая 2024 в 01:53 Размер текста - 17 +

Стив Альбини умер от сердечного приступа (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 61 году жизни умер американский рок-музыкант Стив Альбини. В свое время он работал с группой Nirvana. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на сотрудника студии звукозаписи, принадлежавшей Альбини. «Американский рок-музыкант и музыкальный продюсер Стив Альбини умер на 61-м году жизни», — передает газета. По словам сотрудника, причиной смерти стал сердечный приступ. Стив Альбини — американский вокалист, композитор, гитарист, звукоинженер и музыкальный журналист. Родился 22 июля 1962 года в Пасадене (штат Калифорния, США). Он был участником группы Shellac, а также бывшим участником Big Black, Rapeman и Flour. Позже он основал студию звукозаписи Electrical Audio и стал музыкальным продюсером. Работал с группами Nirvana, PJ Harvey, Pixies и другими. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 61 году жизни умер американский рок-музыкант Стив Альбини. В свое время он работал с группой Nirvana. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на сотрудника студии звукозаписи, принадлежавшей Альбини. «Американский рок-музыкант и музыкальный продюсер Стив Альбини умер на 61-м году жизни», — передает газета. По словам сотрудника, причиной смерти стал сердечный приступ. Стив Альбини — американский вокалист, композитор, гитарист, звукоинженер и музыкальный журналист. Родился 22 июля 1962 года в Пасадене (штат Калифорния, США). Он был участником группы Shellac, а также бывшим участником Big Black, Rapeman и Flour. Позже он основал студию звукозаписи Electrical Audio и стал музыкальным продюсером. Работал с группами Nirvana, PJ Harvey, Pixies и другими.