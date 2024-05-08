Депутаты от партии Зеленского пытались сорвать присвоение Залужному почетного звания

Депутаты «Слуги народа» ушли с горсовета в Киеве во время награждения Залужного

09 мая 2024 в 00:45 Размер текста - 17 +

Пропрезидентская фракция бойкотировала присвоение Залужному почетного звания Фото: Официальный сайт президента Украины На Украине фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» в Киевсовете отказалась голосовать за присвоение звания «Почетный гражданин Киева» экс-главкому ВСУ Валерию Залужному. Часть депутатов просто покинули собрание. С таким заявлением выступил сопредседатель фракции «УДАР Виталия Кличко» в городском совете Дмитрий Белоцерковец. «В Киевском городского совете 12 депутатов от партии „Слуга народа“ отказались голосовать. Скажу больше, они выступили и заявили, что не будут участвовать в этом (присвоении звания Залужному — прим. URA.RU), сделали демарш и вышли из зала. Это было очень странно», — отметил Дмитрий Белоцерковец. Видео с ним выложено на youtube-канале бывшего депутат Верховной рады Борислава Березы. По мнению Белоцерковца, фракция таким образом выполнила распоряжение офиса президента Украины Владимира Зеленского. После замены Залужного на посту главнокомандующего украинской армией Александром Сырским, который до этого возглавлял сухопутные войска, СМИ на Западе и в Украине с новой силой начали обсуждать возможный конфликт между Зеленским и Залужным. Постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что легитимность действующего украинского лидера пропадает после 21 мая, пишет «Царьград». Мировые аналитики отмечают, что рейтинг Зеленского продолжает падать. По иску против Верховной рады Верховный суд Украины возбудил дело. В нем содержатся обвинения в бездействии из-за не назначенных выборов президента. Мэр Киева Виталий Кличко считает увольнение Залужного огромной ошибкой Зеленского, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» в Киевсовете отказалась голосовать за присвоение звания «Почетный гражданин Киева» экс-главкому ВСУ Валерию Залужному. Часть депутатов просто покинули собрание. С таким заявлением выступил сопредседатель фракции «УДАР Виталия Кличко» в городском совете Дмитрий Белоцерковец. «В Киевском городского совете 12 депутатов от партии „Слуга народа“ отказались голосовать. Скажу больше, они выступили и заявили, что не будут участвовать в этом (присвоении звания Залужному — прим. URA.RU), сделали демарш и вышли из зала. Это было очень странно», — отметил Дмитрий Белоцерковец. Видео с ним выложено на youtube-канале бывшего депутат Верховной рады Борислава Березы. По мнению Белоцерковца, фракция таким образом выполнила распоряжение офиса президента Украины Владимира Зеленского. После замены Залужного на посту главнокомандующего украинской армией Александром Сырским, который до этого возглавлял сухопутные войска, СМИ на Западе и в Украине с новой силой начали обсуждать возможный конфликт между Зеленским и Залужным. Постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что легитимность действующего украинского лидера пропадает после 21 мая, пишет «Царьград». Мировые аналитики отмечают, что рейтинг Зеленского продолжает падать. По иску против Верховной рады Верховный суд Украины возбудил дело. В нем содержатся обвинения в бездействии из-за не назначенных выборов президента. Мэр Киева Виталий Кличко считает увольнение Залужного огромной ошибкой Зеленского, передает «Национальная служба новостей».