08 мая 2024

В США хотят отстранить спикера палаты Джонсона, который выполнил требование Зеленского

В Конгрессе США объявили о запуске процедуры отстранения Майка Джонсона
© Служба новостей «URA.RU»
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Помогая Киеву, Джонсон поставил на кон свое членство в палате представителей
Помогая Киеву, Джонсон поставил на кон свое членство в палате представителей Фото:

Представитель конгресса Марджори Тейлор Грин объявила о запуске процедуры отстранения Майка Джонсона от должности спикера палаты представителей Соединенных Штатов. Такое заявлением она сделала в ходе заседания нижней палаты ведомства.

«Форма резолюции такова. Должность спикера палаты представителей вакантна», — сказала Марджори Тейлор Грин, пишет ABC News.

Республиканцы обещали лишить полномочий Джонсона после того, как тот обеспечил выделение порядка 61 млрд долларов в помощь Украине. Люди, знакомые с ходом переговоров, отмечали, что таким образом спикера палаты представителей США выполнил обещание, данное в декабре украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Тейлор Грин указывала, что этой поддержки не хватит, напоминает «Национальная служба новостей».

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Представитель конгресса Марджори Тейлор Грин объявила о запуске процедуры отстранения Майка Джонсона от должности спикера палаты представителей Соединенных Штатов. Такое заявлением она сделала в ходе заседания нижней палаты ведомства. «Форма резолюции такова. Должность спикера палаты представителей вакантна», — сказала Марджори Тейлор Грин, пишет ABC News. Республиканцы обещали лишить полномочий Джонсона после того, как тот обеспечил выделение порядка 61 млрд долларов в помощь Украине. Люди, знакомые с ходом переговоров, отмечали, что таким образом спикера палаты представителей США выполнил обещание, данное в декабре украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Тейлор Грин указывала, что этой поддержки не хватит, напоминает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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