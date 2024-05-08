В США хотят отстранить спикера палаты Джонсона, который выполнил требование Зеленского

В Конгрессе США объявили о запуске процедуры отстранения Майка Джонсона

09 мая 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

Помогая Киеву, Джонсон поставил на кон свое членство в палате представителей Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU Представитель конгресса Марджори Тейлор Грин объявила о запуске процедуры отстранения Майка Джонсона от должности спикера палаты представителей Соединенных Штатов. Такое заявлением она сделала в ходе заседания нижней палаты ведомства. «Форма резолюции такова. Должность спикера палаты представителей вакантна», — сказала Марджори Тейлор Грин, пишет ABC News. Республиканцы обещали лишить полномочий Джонсона после того, как тот обеспечил выделение порядка 61 млрд долларов в помощь Украине. Люди, знакомые с ходом переговоров, отмечали, что таким образом спикера палаты представителей США выполнил обещание, данное в декабре украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Тейлор Грин указывала, что этой поддержки не хватит, напоминает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представитель конгресса Марджори Тейлор Грин объявила о запуске процедуры отстранения Майка Джонсона от должности спикера палаты представителей Соединенных Штатов. Такое заявлением она сделала в ходе заседания нижней палаты ведомства. «Форма резолюции такова. Должность спикера палаты представителей вакантна», — сказала Марджори Тейлор Грин, пишет ABC News. Республиканцы обещали лишить полномочий Джонсона после того, как тот обеспечил выделение порядка 61 млрд долларов в помощь Украине. Люди, знакомые с ходом переговоров, отмечали, что таким образом спикера палаты представителей США выполнил обещание, данное в декабре украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Тейлор Грин указывала, что этой поддержки не хватит, напоминает «Национальная служба новостей».