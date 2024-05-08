Кто такой Савельев, который может стать вице-премьером России

Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера

09 мая 2024 в 02:48 Размер текста - 17 +

РБК назвал Савельева кандидата на пост вице-премьера в новом составе правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пост вице-премьера в новом составе правительства может занять исполняющий обязанности министра транспорта, бывший глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, пишет РБК со ссылкой на источники. Чем известен и. о. министр транспорта — в материале URA.RU. Биография Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте. В 1977 году он окончил Ленинградский политехнический институт (машиностроение), а в 1986 году получил степень кандидата экономических наук в Ленинградском инженерно-экономическом институте. Карьера «В 2001—2002 гг. он работал зампредом правления „Газпрома“ по финансам. Затем был вице-президентом ООО „Объединенная компания ГРОС“ и советником гендиректора „Связьинвеста“ по финансам и IT. С 2004 по 2007 г. был заместителем министра экономического развития и торговли Германа Грефа. А перед переходом в правительство 10 лет возглавлял „Аэрофлот“», пишет « Коммерсант». За время своей карьеры Савельев занимал должность замминистра экономического развития и торговли России, зампредседателя правления «Газпром», председателем правления банка «Россия» и «МЕНАТЕП Санкт-Петербург». Награды В 2023 году Путин отметил заслуги министра в борьбе с западными санкциями, а именно похвалил за решение оставить самолеты в России. «Савельев — один из министров-рекордсменов в нынешнем правительстве по числу публичных встреч с президентом Владимиром Путиным», — сказал глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, сообщают Ведомости. Путин наградил министра транспорта Виталия Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Отношения с Путиным Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что Савельев — один из министров-рекордсменов в нынешнем правительстве по числу публичных встреч с президентом Владимиром Путиным, передают «Ведомости». Как говорится в материале, ранее Путин в ходе встречи с представителями авиаотрасли сообщил, что неоднократно ругался с Савельевым по поводу закупки отечественной техники. «Мы с ним [министром транспорта Виталием Савельевым] сильно ругались. Я всегда говорил, Виталий Геннадьевич [Савельев] не даст соврать, что больше внимания нужно уделять закупке отечественной технике», — сказал Путин. Он отмечал, что Савельеву удалось сохранить российскую авиаотрасль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пост вице-премьера в новом составе правительства может занять исполняющий обязанности министра транспорта, бывший глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, пишет РБК со ссылкой на источники. Чем известен и. о. министр транспорта — в материале URA.RU. Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте. В 1977 году он окончил Ленинградский политехнический институт (машиностроение), а в 1986 году получил степень кандидата экономических наук в Ленинградском инженерно-экономическом институте. «В 2001—2002 гг. он работал зампредом правления „Газпрома“ по финансам. Затем был вице-президентом ООО „Объединенная компания ГРОС“ и советником гендиректора „Связьинвеста“ по финансам и IT. С 2004 по 2007 г. был заместителем министра экономического развития и торговли Германа Грефа. А перед переходом в правительство 10 лет возглавлял „Аэрофлот“», пишет «Коммерсант». За время своей карьеры Савельев занимал должность замминистра экономического развития и торговли России, зампредседателя правления «Газпром», председателем правления банка «Россия» и «МЕНАТЕП Санкт-Петербург». В 2023 году Путин отметил заслуги министра в борьбе с западными санкциями, а именно похвалил за решение оставить самолеты в России. «Савельев — один из министров-рекордсменов в нынешнем правительстве по числу публичных встреч с президентом Владимиром Путиным», — сказал глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, сообщают Ведомости. Путин наградил министра транспорта Виталия Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что Савельев — один из министров-рекордсменов в нынешнем правительстве по числу публичных встреч с президентом Владимиром Путиным, передают «Ведомости». Как говорится в материале, ранее Путин в ходе встречи с представителями авиаотрасли сообщил, что неоднократно ругался с Савельевым по поводу закупки отечественной техники. «Мы с ним [министром транспорта Виталием Савельевым] сильно ругались. Я всегда говорил, Виталий Геннадьевич [Савельев] не даст соврать, что больше внимания нужно уделять закупке отечественной технике», — сказал Путин. Он отмечал, что Савельеву удалось сохранить российскую авиаотрасль.