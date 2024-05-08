Власти ХМАО вручили жителям ключи от новых квартир

Жители Сургута, Пойковского и Мегиона (ХМАО) получили ключи от новых квартир. Они были переданы 11 людям. Об этом сообщил департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса региона.
«На еженедельном штабе югорчанам вручили ключи от новых квартир. Их получили 11 человек по программе переселения из аварийного фонда. Это жители Сургута, Пойковского и Мегиона», — передает департамент в telegram-канале.
Торжественная церемония передачи ключей прошла вовремя заседания окружного штаба по строительству. Его вела глава Югры Наталья Комарова. Отмечается, что 11 тысяч югорчан уже переехали из аварийных домов по итогам прошедшего года. Если считать в квадратных метрах, то обеспечено расселение 164, 7 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда. С 2019 года и по сегодняшний день новоселье отпраздновали более 45 тысяч человек.
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