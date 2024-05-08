08 мая 2024
07 мая 2024

Власти ХМАО вручили жителям ключи от новых квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Ключи от квартир передали 11 жителям региона Фото:

Жители Сургута, Пойковского и Мегиона (ХМАО) получили ключи от новых квартир. Они были переданы 11 людям. Об этом сообщил департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса региона.

«На еженедельном штабе югорчанам вручили ключи от новых квартир. Их получили 11 человек по программе переселения из аварийного фонда. Это жители Сургута, Пойковского и Мегиона», — передает департамент в telegram-канале.

Торжественная церемония передачи ключей прошла вовремя заседания окружного штаба по строительству. Его вела глава Югры Наталья Комарова. Отмечается, что 11 тысяч югорчан уже переехали из аварийных домов по итогам прошедшего года. Если считать в квадратных метрах, то обеспечено расселение 164, 7 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда. С 2019 года и по сегодняшний день новоселье отпраздновали более 45 тысяч человек.

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Жители Сургута, Пойковского и Мегиона (ХМАО) получили ключи от новых квартир. Они были переданы 11 людям. Об этом сообщил департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса региона. «На еженедельном штабе югорчанам вручили ключи от новых квартир. Их получили 11 человек по программе переселения из аварийного фонда. Это жители Сургута, Пойковского и Мегиона», — передает департамент в telegram-канале. Торжественная церемония передачи ключей прошла вовремя заседания окружного штаба по строительству. Его вела глава Югры Наталья Комарова. Отмечается, что 11 тысяч югорчан уже переехали из аварийных домов по итогам прошедшего года. Если считать в квадратных метрах, то обеспечено расселение 164, 7 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда. С 2019 года и по сегодняшний день новоселье отпраздновали более 45 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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