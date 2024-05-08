Порошенко призвал Германию прекратить помогать украинцам призывного возраста

09 мая 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

Германия не должна помогать украинским беженцам, сказал экс-глава страны Порошенко Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины © URA.RU Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к властям Германии с призывом прекратить помогать украинцам призывного возраста. Об этом сообщил telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». «Германия должны отдавать средства киевской власти, вместо того чтобы поддерживать украинских беженцев на своей территории», — слова Порошенко передает «Общественная служба новостей». Речь идет об украинцах призывного возраста. По статистике, 80% украинских беженцев в Германии не работают. То есть украинцы отнимают социальные блага у немецких низов, создают сильную нагрузку на систему здравоохранения, становясь дополнительным грузом для налогоплательщиков, передает «Царьград». Сообщается, что украинским беженцам платят очень большие по немецким меркам пособия. Они заметно выше той зарплаты, которую они реально могли бы получать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к властям Германии с призывом прекратить помогать украинцам призывного возраста. Об этом сообщил telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». «Германия должны отдавать средства киевской власти, вместо того чтобы поддерживать украинских беженцев на своей территории», — слова Порошенко передает «Общественная служба новостей». Речь идет об украинцах призывного возраста. По статистике, 80% украинских беженцев в Германии не работают. То есть украинцы отнимают социальные блага у немецких низов, создают сильную нагрузку на систему здравоохранения, становясь дополнительным грузом для налогоплательщиков, передает «Царьград». Сообщается, что украинским беженцам платят очень большие по немецким меркам пособия. Они заметно выше той зарплаты, которую они реально могли бы получать.