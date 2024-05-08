Лидерам стран ЕАЭС на неформальном обеде подавали борщ с пампушками и пельмени

09 мая 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

Путин собрал в Кремле лидеров стран ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU На неформальном обеде после саммита в Кремле лидерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подавали борщ с пампушками и сметаной, пожарские котлеты и пельмени с неркой. Об этом сообщает telegram-канал «Пул первого». «Президент РФ Владимир Путин и его зарубежные гости [ЕАЭС] на обеде в Кремле. В меню: борщ с пампушками и сметаной, пельмени с неркой, пожарские котлеты и байкальский омуль», — указано в сообщении. Неформальный обед проходил в Большом Кремлевском дворце. На второй день после инаугурации президент Путин собрал в Кремле лидеров стран ЕАЭС. Первое слово на правах хозяина площадки взял российский лидер. По словам главы РФ, за 10 лет союз утвердился «в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал URA.RU, что интеграционный процесс весьма успешен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На неформальном обеде после саммита в Кремле лидерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подавали борщ с пампушками и сметаной, пожарские котлеты и пельмени с неркой. Об этом сообщает telegram-канал «Пул первого». «Президент РФ Владимир Путин и его зарубежные гости [ЕАЭС] на обеде в Кремле. В меню: борщ с пампушками и сметаной, пельмени с неркой, пожарские котлеты и байкальский омуль», — указано в сообщении. Неформальный обед проходил в Большом Кремлевском дворце. На второй день после инаугурации президент Путин собрал в Кремле лидеров стран ЕАЭС. Первое слово на правах хозяина площадки взял российский лидер. По словам главы РФ, за 10 лет союз утвердился «в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал URA.RU, что интеграционный процесс весьма успешен.