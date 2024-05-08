08 мая 2024

Лидерам стран ЕАЭС на неформальном обеде подавали борщ с пампушками и пельмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, флаги, еаэс
Путин собрал в Кремле лидеров стран ЕАЭС Фото:

На неформальном обеде после саммита в Кремле лидерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подавали борщ с пампушками и сметаной, пожарские котлеты и пельмени с неркой. Об этом сообщает telegram-канал «Пул первого».

«Президент РФ Владимир Путин и его зарубежные гости [ЕАЭС] на обеде в Кремле. В меню: борщ с пампушками и сметаной, пельмени с неркой, пожарские котлеты и байкальский омуль», — указано в сообщении. Неформальный обед проходил в Большом Кремлевском дворце.

На второй день после инаугурации президент Путин собрал в Кремле лидеров стран ЕАЭС. Первое слово на правах хозяина площадки взял российский лидер. По словам главы РФ, за 10 лет союз утвердился «в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал URA.RU, что интеграционный процесс весьма успешен.

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На неформальном обеде после саммита в Кремле лидерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подавали борщ с пампушками и сметаной, пожарские котлеты и пельмени с неркой. Об этом сообщает telegram-канал «Пул первого». «Президент РФ Владимир Путин и его зарубежные гости [ЕАЭС] на обеде в Кремле. В меню: борщ с пампушками и сметаной, пельмени с неркой, пожарские котлеты и байкальский омуль», — указано в сообщении. Неформальный обед проходил в Большом Кремлевском дворце. На второй день после инаугурации президент Путин собрал в Кремле лидеров стран ЕАЭС. Первое слово на правах хозяина площадки взял российский лидер. По словам главы РФ, за 10 лет союз утвердился «в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал URA.RU, что интеграционный процесс весьма успешен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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