Захарова: РФ не пригласила на парад Победы послов из недружественных стран

09 мая 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Тем не менее, на параде будут присутствовать представители ветеранских общественных организаций из недружественных стран Фото: Роман Наумов © URA.RU Россия не пригласила на парад Победы послов и официальных лиц из недружественных стран, помимо представителей ветеранских общественных организаций этих же стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Нет, недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут…, но на самом деле они проводят агрессивную политику в отношении нашей страны… Но это не относится к представителям ветеранских общественных организаций тех же самых недружественных стран», — подчеркнула Захарова в интервью ТАСС. Представитель МИД также отметила, что люди, посвятившие свою жизнь сохранению памяти о Второй мировой войне и отдающие дань памяти своим товарищам по оружию, для России всегда являются желанными гостями. В то же время, по словам дипломата, послы недружественных стран зачастую не разделяют позицию своих правительств и считают ее безумной и недальновидной, но вынуждены представлять такой подход. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал, на мероприятие пригласили руководителей структур СНГ, Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, пишет «Национальная служба новостей». Также он добавил, что приглашения были направлены президентам Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не пригласила на парад Победы послов и официальных лиц из недружественных стран, помимо представителей ветеранских общественных организаций этих же стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Нет, недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут…, но на самом деле они проводят агрессивную политику в отношении нашей страны… Но это не относится к представителям ветеранских общественных организаций тех же самых недружественных стран», — подчеркнула Захарова в интервью ТАСС. Представитель МИД также отметила, что люди, посвятившие свою жизнь сохранению памяти о Второй мировой войне и отдающие дань памяти своим товарищам по оружию, для России всегда являются желанными гостями. В то же время, по словам дипломата, послы недружественных стран зачастую не разделяют позицию своих правительств и считают ее безумной и недальновидной, но вынуждены представлять такой подход. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал, на мероприятие пригласили руководителей структур СНГ, Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, пишет «Национальная служба новостей». Также он добавил, что приглашения были направлены президентам Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.