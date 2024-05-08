В США заблокировали инициативу об отстранении спикера палаты Джонсона

09 мая 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

Марджори Тейлор Грин освистали в конгрессе Фото: Александр Мамаев © URA.RU Конгресс США заблокировали инициативу Марджори Тейлор Грин о запуске процедуры отстранения Майка Джонсона от должности спикера палаты представителей из-за выделения помощи Украине. Некоторые конгрессмены освистали ее во время голосования. «196 республиканцев и 163 демократа проголосовали за отмену предложения Грин. И 11 республиканцев и 32 демократа проголосовали за то, чтобы выдвинуть ее предложение об отставке Джонсона. Во время последней серии голосований Грин встала на трибуну и объявила, что подает привилегированное ходатайство об освобождении кресла спикера, но ее тут же освистали коллеги», — пишет NBC News . Это «однопартийность» для американского народа, наблюдающего за этим, сказала Грин в ответ на освистывание. И указала обеими руками на республиканцев и демократов. Ранее конгрессвумен назвала Джонсона «предателем страны» из-за того, что он ничего не сделал для безопасности границы США и направил 60 млрд долларов на прокси-войну с Россией. Люди, знакомые с ходом переговоров, отмечали, что таким образом спикер палаты представителей США выполнил обещание украинском президенту Владимиру Зеленскому, данное в декабре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конгресс США заблокировали инициативу Марджори Тейлор Грин о запуске процедуры отстранения Майка Джонсона от должности спикера палаты представителей из-за выделения помощи Украине. Некоторые конгрессмены освистали ее во время голосования. «196 республиканцев и 163 демократа проголосовали за отмену предложения Грин. И 11 республиканцев и 32 демократа проголосовали за то, чтобы выдвинуть ее предложение об отставке Джонсона. Во время последней серии голосований Грин встала на трибуну и объявила, что подает привилегированное ходатайство об освобождении кресла спикера, но ее тут же освистали коллеги», — пишет NBC News. Это «однопартийность» для американского народа, наблюдающего за этим, сказала Грин в ответ на освистывание. И указала обеими руками на республиканцев и демократов. Ранее конгрессвумен назвала Джонсона «предателем страны» из-за того, что он ничего не сделал для безопасности границы США и направил 60 млрд долларов на прокси-войну с Россией. Люди, знакомые с ходом переговоров, отмечали, что таким образом спикер палаты представителей США выполнил обещание украинском президенту Владимиру Зеленскому, данное в декабре.