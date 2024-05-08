08 мая 2024

В США заблокировали инициативу об отстранении спикера палаты Джонсона

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День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, американский флаг, сша
Марджори Тейлор Грин освистали в конгрессе Фото:

Конгресс США заблокировали инициативу Марджори Тейлор Грин о запуске процедуры отстранения Майка Джонсона от должности спикера палаты представителей из-за выделения помощи Украине. Некоторые конгрессмены освистали ее во время голосования.

«196 республиканцев и 163 демократа проголосовали за отмену предложения Грин. И 11 республиканцев и 32 демократа проголосовали за то, чтобы выдвинуть ее предложение об отставке Джонсона. Во время последней серии голосований Грин встала на трибуну и объявила, что подает привилегированное ходатайство об освобождении кресла спикера, но ее тут же освистали коллеги», — пишет NBC News.

Это «однопартийность» для американского народа, наблюдающего за этим, сказала Грин в ответ на освистывание. И указала обеими руками на республиканцев и демократов.

Ранее конгрессвумен назвала Джонсона «предателем страны» из-за того, что он ничего не сделал для безопасности границы США и направил 60 млрд долларов на прокси-войну с Россией. Люди, знакомые с ходом переговоров, отмечали, что таким образом спикер палаты представителей США выполнил обещание украинском президенту Владимиру Зеленскому, данное в декабре.

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Конгресс США заблокировали инициативу Марджори Тейлор Грин о запуске процедуры отстранения Майка Джонсона от должности спикера палаты представителей из-за выделения помощи Украине. Некоторые конгрессмены освистали ее во время голосования. «196 республиканцев и 163 демократа проголосовали за отмену предложения Грин. И 11 республиканцев и 32 демократа проголосовали за то, чтобы выдвинуть ее предложение об отставке Джонсона. Во время последней серии голосований Грин встала на трибуну и объявила, что подает привилегированное ходатайство об освобождении кресла спикера, но ее тут же освистали коллеги», — пишет NBC News. Это «однопартийность» для американского народа, наблюдающего за этим, сказала Грин в ответ на освистывание. И указала обеими руками на республиканцев и демократов. Ранее конгрессвумен назвала Джонсона «предателем страны» из-за того, что он ничего не сделал для безопасности границы США и направил 60 млрд долларов на прокси-войну с Россией. Люди, знакомые с ходом переговоров, отмечали, что таким образом спикер палаты представителей США выполнил обещание украинском президенту Владимиру Зеленскому, данное в декабре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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