Песков призвал не преувеличивать сложность переговоров Путина и Пашиняна

Разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армения Никола Пашиняна должен пройти на оптимистичной ноте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что преувеличивать сложность переговоров не стоит преувеличивать.
«Склоняемся к тому, чтобы быть оптимистами», — сказал Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Так он прокомментировал разговор Путина и Пашиняна, который сейчас проходит в Кремле. Он призвал не преувеличивать сложность разговора. При этом он отметил, что есть определенные проблемные темы «двусторонних отношений».
Путин начал переговоры с Пашиняном в Кремле. Путин уже заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно. По его словам, товарооборот России и Армении превысил 7 млрд долларов.
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Разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армения Никола Пашиняна должен пройти на оптимистичной ноте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что преувеличивать сложность переговоров не стоит преувеличивать. «Склоняемся к тому, чтобы быть оптимистами», — сказал Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Так он прокомментировал разговор Путина и Пашиняна, который сейчас проходит в Кремле. Он призвал не преувеличивать сложность разговора. При этом он отметил, что есть определенные проблемные темы «двусторонних отношений». Путин начал переговоры с Пашиняном в Кремле. Путин уже заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно. По его словам, товарооборот России и Армении превысил 7 млрд долларов.