Песков призвал не преувеличивать сложность переговоров Путина и Пашиняна

09 мая 2024 в 01:02 Размер текста - 17 +

Песков прокомментировал встречу Путина и Пашиняна Фото: Владимир Андреев © URA.RU Разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армения Никола Пашиняна должен пройти на оптимистичной ноте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что преувеличивать сложность переговоров не стоит преувеличивать. «Склоняемся к тому, чтобы быть оптимистами», — сказал Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Так он прокомментировал разговор Путина и Пашиняна, который сейчас проходит в Кремле. Он призвал не преувеличивать сложность разговора. При этом он отметил, что есть определенные проблемные темы «двусторонних отношений». Путин начал переговоры с Пашиняном в Кремле. Путин уже заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно. По его словам, товарооборот России и Армении превысил 7 млрд долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армения Никола Пашиняна должен пройти на оптимистичной ноте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что преувеличивать сложность переговоров не стоит преувеличивать. «Склоняемся к тому, чтобы быть оптимистами», — сказал Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Так он прокомментировал разговор Путина и Пашиняна, который сейчас проходит в Кремле. Он призвал не преувеличивать сложность разговора. При этом он отметил, что есть определенные проблемные темы «двусторонних отношений». Путин начал переговоры с Пашиняном в Кремле. Путин уже заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно. По его словам, товарооборот России и Армении превысил 7 млрд долларов.