Какие существуют риски расширения реестра заболеваний для выхода из СИЗО

Юрист: из СИЗО будут выходить преступники из-за лазейки в правилах содержания

08 мая 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

В СИЗО могут обеспечить лечение не смертельно больным гражданам, уверен Леонид Головко Фото: Илья Московец © URA.RU Расширение списка заболеваний, исключающих пребывание в следственном изоляторе, может привести к мошенничеству среди преступников, которые будут покупать липовые справки о состоянии здоровья, а того хуже — намеренно заражаться, чтобы выйти на свободу. Таким мнением с URA.RU поделился заведующий кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор Леонид Головко. Минюст планирует расширить список тяжелых заболеваний, при наличии которых содержание в СИЗО исключается. Как рассказала член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, перечень из 86 болезней может вырасти до 143. В него могут войти поздний сифилис, лимфомы, лейкозы, гипотериоз и болезнь Паркинсона. В случае с женщинами, их могут выпустить при многоплодной беременности. «Список расширяется. Некоторые заболевания вызывают вопросы, насколько тот же сифилис или что-то подобное не совместимы с пребыванием под стражей. Тем более, что в СИЗО есть все условия, чтобы надлежащим образом лечить человека. Как эти болезни создают угрозу жизни человека при нахождении под стражей? При этом однозначно существуют риски, что таким образом они могут выходить из СИЗО, могут манипулировать и покупать эти справки или специально заражаться», — объяснил Леонид Головко. По его словам, изначально идея заключалась в том, чтобы не допустить смерть человека. «Концепция не про то, человек болеет и его нельзя содержать под стражей. Она про то, что он страдает такими заболеваниями, что создает угрозу жизни при его нахождении под стражей. Ввели эту норму в 2011 году, когда были прецеденты — умерло несколько человек. Известный случай с Верой Трифоновой (арестованной по обвинению в мошенничестве. Она страдала от диабета, а в изоляторе к нему добавились осложнения. Несмотря на состояние здоровья, женщину не выпустили даже под залог, — прим. URA.RU)», — напомнил Головко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расширение списка заболеваний, исключающих пребывание в следственном изоляторе, может привести к мошенничеству среди преступников, которые будут покупать липовые справки о состоянии здоровья, а того хуже — намеренно заражаться, чтобы выйти на свободу. Таким мнением с URA.RU поделился заведующий кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор Леонид Головко. Минюст планирует расширить список тяжелых заболеваний, при наличии которых содержание в СИЗО исключается. Как рассказала член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, перечень из 86 болезней может вырасти до 143. В него могут войти поздний сифилис, лимфомы, лейкозы, гипотериоз и болезнь Паркинсона. В случае с женщинами, их могут выпустить при многоплодной беременности. «Список расширяется. Некоторые заболевания вызывают вопросы, насколько тот же сифилис или что-то подобное не совместимы с пребыванием под стражей. Тем более, что в СИЗО есть все условия, чтобы надлежащим образом лечить человека. Как эти болезни создают угрозу жизни человека при нахождении под стражей? При этом однозначно существуют риски, что таким образом они могут выходить из СИЗО, могут манипулировать и покупать эти справки или специально заражаться», — объяснил Леонид Головко. По его словам, изначально идея заключалась в том, чтобы не допустить смерть человека. «Концепция не про то, человек болеет и его нельзя содержать под стражей. Она про то, что он страдает такими заболеваниями, что создает угрозу жизни при его нахождении под стражей. Ввели эту норму в 2011 году, когда были прецеденты — умерло несколько человек. Известный случай с Верой Трифоновой (арестованной по обвинению в мошенничестве. Она страдала от диабета, а в изоляторе к нему добавились осложнения. Несмотря на состояние здоровья, женщину не выпустили даже под залог, — прим. URA.RU)», — напомнил Головко.