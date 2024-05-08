08 мая 2024

В свердловском селе у многодетного отца-одиночки сгорел дом. Видео

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, покрышки, пепелище, сгоревший дом
ЧП произошло в конце апреля (архивное фото) Фото:

Житель села Таватуй (Невьянский городской округ Свердловской области) Александр остался на улице с тремя детьми, которых воспитывает один. Об этом рассказали в благотворительном фонде «МЫ».

В ноябре 2023-го жена Александра погибла в ДТП на ЕКАД. Ей было 42 года. «Мужчина остался один с детьми. У него трое славных деток: старшие — 13-летняя Соня и 11-летний Саша — ходят в школу, младший сын Тимофей (ему шесть) нынче пойдет в 1-й класс. 23 апреля у семьи полностью сгорел дом, все вещи, документы, телефоны остались в доме. Также в пожаре сгорела собака», — описали ситуацию на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас Александр с детьми живет у родственников и постепенно разбирает завалы, оставшиеся от его дома. «Надо держаться! Воспитывать детей дальше. Надо жить ради них — куда деваться-то? Будем потихоньку строиться!» — говорит мужчина. На восстановление дома средств у него нет. Открыт сбор. Помочь Александру с покупкой стройматериалов и оплатой труда рабочих можно по ссылке. Также можно связаться по телефону: +79122900046.

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Житель села Таватуй (Невьянский городской округ Свердловской области) Александр остался на улице с тремя детьми, которых воспитывает один. Об этом рассказали в благотворительном фонде «МЫ». В ноябре 2023-го жена Александра погибла в ДТП на ЕКАД. Ей было 42 года. «Мужчина остался один с детьми. У него трое славных деток: старшие — 13-летняя Соня и 11-летний Саша — ходят в школу, младший сын Тимофей (ему шесть) нынче пойдет в 1-й класс. 23 апреля у семьи полностью сгорел дом, все вещи, документы, телефоны остались в доме. Также в пожаре сгорела собака», — описали ситуацию на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». Сейчас Александр с детьми живет у родственников и постепенно разбирает завалы, оставшиеся от его дома. «Надо держаться! Воспитывать детей дальше. Надо жить ради них — куда деваться-то? Будем потихоньку строиться!» — говорит мужчина. На восстановление дома средств у него нет. Открыт сбор. Помочь Александру с покупкой стройматериалов и оплатой труда рабочих можно по ссылке. Также можно связаться по телефону: +79122900046.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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