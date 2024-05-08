Россия отомстила Украине за удары по энергообъектам: главное о СВО к вечеру 8 мая

Минобороны сообщило об ударах по энергообъектам Украины в ответ на атаки Киева

08 мая 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Армия РФ отомстила Киеву за удары по российским энергообъектам, атаковав объекты на Украине. Также ВС России нанесли удар по цеху, где производились беспилотники. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 8 мая. В ответ на атаки ВСУ на энергообъекты РФ по украинским предприятиям были нанесены удары, сообщили в Минобороны. Так, российская армия поразила энергетические объекты в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях. Бойцы РФ уничтожили в зоне СВО редкую британскую ракету AIM-132 ASRAAM. По данным Newsweek, подобные боеприпасы давно не уничтожались. Также российская авиация уничтожила цех по производству дронов. Также были поражены склады с вооружением, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ пытались атаковать российские территории французскими авиабомбами Hammer. Однако системы противовоздушной обороны сбили боеприпасы. Литва намерена отправить на Украину своих солдат. По словам литовского премьер-министра Ингрид Шимоните, бойцы направятся на обучение. При этом страны НАТО могут послать своих военных на украинскую территорию к началу лета. Такое предположение в беседе с URA.RU сделал член президиума Общественной организации «Офицеры России» полковник в запасе Левон Арзанов. Он уточнил, что иностранные бойцы могут появиться в зоне конфликта не под своим флагом. Российские военные освободили населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Во взятии местности участвовали подразделения группировки войск «Запад», уточнили в Минобороны. Также сообщается о взятии села Новокалиново, передает Пятый канал. По словам военного эксперта Андрея Марочко, освобождение Кисловки позволит армии РФ продвинуться к Купянску. Также российские бойцы смогут перерезать логистические узлы ВСУ.