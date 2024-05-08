Россия отомстила Украине за удары по энергообъектам: главное о СВО к вечеру 8 мая

Армия РФ отомстила Киеву за удары по российским энергообъектам, атаковав объекты на Украине. Также ВС России нанесли удар по цеху, где производились беспилотники. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 8 мая.
Ответный удар России
В ответ на атаки ВСУ на энергообъекты РФ по украинским предприятиям были нанесены удары, сообщили в Минобороны. Так, российская армия поразила энергетические объекты в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях.
Уничтожение оружия ВСУ
Бойцы РФ уничтожили в зоне СВО редкую британскую ракету AIM-132 ASRAAM. По данным Newsweek, подобные боеприпасы давно не уничтожались.
Также российская авиация уничтожила цех по производству дронов. Также были поражены склады с вооружением, сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ пытались атаковать российские территории французскими авиабомбами Hammer. Однако системы противовоздушной обороны сбили боеприпасы.
Солдаты НАТО на Украине
Литва намерена отправить на Украину своих солдат. По словам литовского премьер-министра Ингрид Шимоните, бойцы направятся на обучение.
При этом страны НАТО могут послать своих военных на украинскую территорию к началу лета. Такое предположение в беседе с URA.RU сделал член президиума Общественной организации «Офицеры России» полковник в запасе Левон Арзанов. Он уточнил, что иностранные бойцы могут появиться в зоне конфликта не под своим флагом.
Ход спецоперации
Российские военные освободили населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Во взятии местности участвовали подразделения группировки войск «Запад», уточнили в Минобороны. Также сообщается о взятии села Новокалиново, передает Пятый канал.
По словам военного эксперта Андрея Марочко, освобождение Кисловки позволит армии РФ продвинуться к Купянску. Также российские бойцы смогут перерезать логистические узлы ВСУ.
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