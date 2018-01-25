В один день Пермь примет сразу двух полпредов президента. Как стало известно «URA.RU», помимо куратора региона Михаила Бабича, в Прикамье собирается и экс-губернатор Юрий Трутнев.
Источник агентства, близкий к властям региона, заявил, что 26 января Пермь посетит полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев. Визит будет частным. Полпред посетит школу №32, где откроется спортивно-образовательный центр, и встретится со своим учителем по каратэ Александром Алымовым. В пресс-службе дальневосточного полпредства сообщили, что не располагают информацией о визите Трутнева в Пермь. А в школе №32 подтвердили, что состоится открытие спортивно-образовательного центра.
Именно Трутнев 20 лет назад, будучи мэром Перми, создал школу каратэ «Киокусинкай» — СДЮСШОР №7. Она как раз и взаимодействует со школой №32.
Последний публичный визит бывшего главы Перми и экс-губернатора Пермской области Юрия Трутнева на малую родину пришелся на конец июля 2017 года. Тогда Юрий Трутнев был на открытии летней школы каратэ, где повидался и с врио губернатора Максимом Решетниковым. Тогда многие восприняли встречу как открытую поддержку главы региона влиятельным предшественником.
Примечательно, что 26 января в Перми будет и «профильный» куратор — приволжский полпред Михаил Бабич. У него запланирована встреча со студентами.