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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Пермского края
15:01  25 января 2018 0

Пермь посетят еще один полпред и бывший губернатор

Визит полпреда Юрия Трутнева и врио губернатора Пермского края Максима Решетникова в СДЮСШ
Юрия Трутнева не отпускает интерес к родному региону и каратэФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В один день Пермь примет сразу двух полпредов президента. Как стало известно «URA.RU», помимо куратора региона Михаила Бабича, в Прикамье собирается и экс-губернатор Юрий Трутнев.

Источник агентства, близкий к властям региона, заявил, что 26 января Пермь посетит полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев. Визит будет частным. Полпред посетит школу №32, где откроется спортивно-образовательный центр, и встретится со своим учителем по каратэ Александром Алымовым. В пресс-службе дальневосточного полпредства сообщили, что не располагают информацией о визите Трутнева в Пермь. А в школе №32 подтвердили, что состоится открытие спортивно-образовательного центра.

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Именно Трутнев 20 лет назад, будучи мэром Перми, создал школу каратэ «Киокусинкай» — СДЮСШОР №7. Она как раз и взаимодействует со школой №32.

Последний публичный визит бывшего главы Перми и экс-губернатора Пермской области Юрия Трутнева на малую родину пришелся на конец июля 2017 года. Тогда Юрий Трутнев был на открытии летней школы каратэ, где повидался и с врио губернатора Максимом Решетниковым. Тогда многие восприняли встречу как открытую поддержку главы региона влиятельным предшественником.

Примечательно, что 26 января в Перми будет и «профильный» куратор — приволжский полпред Михаил Бабич. У него запланирована встреча со студентами.

Стефан Савелли
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