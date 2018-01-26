15:32 26 января 2018 1

В уральской политике Савельев известен как многогранный человек Фото: Александр Мамаев © URA.RU

День рождения отмечает депутат Законодательного Собрания Свердловской области и российский меценат Валерий Савельев. В уральской политике он по праву слывет самым многогранным человеком, которого ведущий программ на «Первом канале» Иван Ургант метко назвал «Цезарем».

К своим 56 годам Савельев успел четырежды избраться депутатом свердловского парламента, стал миллиардером, является кандидатом в мастера спорта по различным видам спорта и почти 12 лет возглавляет Свердловскую областную федерацию волейбола. По итогам различных соревнований меценат премирует юных воспитанников СДЮСШОР «Уралочка» и «Локомотив-Изумруд», а также своих подопечных: бронзовых призеров Паралимпиады-2008 — мужскую сборную России по волейболу сидя и ежегодно поощряет лучших детских тренеров Свердловской области.

Меценат Валерий Савельев — давний попечитель Уральского филармонического оркестра. В 2011 году учредил благотворительный Фонд поддержки уникальных культурных проектов имени Когана. Постоянно поддерживая благотворительные проекты Екатеринбургской епархии, депутат инициировал и возвел в ноябре 2013 года Храм воинской славы во имя мученика Андрея Стратилата. За разностороннюю благотворительную деятельностью был награжден орденами благоверного князя Даниила Московского III степени и преподобного Серафима Саровского III степени.

В свои 56 лет создатель «AVS Group» попробовал себя и в амплуа писателя. Автобиографическая книга «Трудная и счастливая жизнь Валерия Савельева», изданная летом прошлого года, в настоящее время номинирована сразу на три премии: имени Павла Бажова, губернатора Свердловской области и полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.

К поздравлениям родственников и коллег в адрес Валерия Савельева сегодня с удовольствием присоединились и первые люди региона. «Уважаемый Валерий Борисович! Сердечно поздравляю вас с днем рождения. Примите доброе пожелание помощи Божией во всех ваших благих делах, дабы в мире, добром здравии и бодрости духа совершать труды Вашего ответственного делания на благо Отечества!» — пожелал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Поздравил Валерия Савельева и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Уважаемый Валерий Борисович! Поздравляю вас с Днем Рождения! С присущей вам энергией и целеустремленностью вы ведете плодотворную законодательную и партийную работу, направленную на благо свердловской области, реализацию основных направлений „пятилетки развития“, достижение нового качества жизни уральцев. Ценю ваш весомый вклад в поддержание славных традиций меценатства и благотворительности на Среднем Урале, поддержку культурных проектов нашего региона. Желаю вам здоровья, благополучия, успехов, всего самого доброго».

Не остался в стороне и член Совета Федерации Эдуард Россель: «Уважаемый Валерий Борисович! Искренне рад поздравить вас с Днем Рождения, пожелать крепкого здоровья, благополучия, личного счастья, хорошего настроения, удачи и успехов в вашей деятельности. Всего самого доброго вам и вашим близким».

«Уважаемый Валерий Борисович! Примите искренние поздравления с днем рождения! В этот праздничный день желаю Вам успехов во всех начинаниях, воплощения идей и новых проектов, энергии, благополучия и крепкого здоровья! Ваш профессионализм, целеустремленность, внимательное отношение к коллегам, высокая трудоспособность отличают Вас как опытного управленца и сильного политика. Пусть на протяжении всей жизни Вас сопровождают удача, успех и признание! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!», — поздравил Савельева президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.

Уральский экономический университет в лице ректора Якова Силина присоединился к поздравлениям: «Уважаемый Валерий Борисович! Примите искренние поздравления с Днём рождения! Вы занимаете должность члена комитета по бюджету финансам и налогам Законодательного Собрания Свердловской области. Желаю Вам новых успехов и достижений в депутатской работе, направленной на укрепление авторитета Свердловской области!»

Редакция «URA.Ru» присоединяется к поздравлениям и желает Валерию Савельеву и дальше открывать в себе новые таланты и уверена, что его острого ума, неиссякаемой энергии и превосходной физической формы хватит на достижение любых целей!