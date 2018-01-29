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29 января 2018
Главные новости Свердловской области
17:26  29 января 2018 0

Вынесен приговор одному из организаторов бойни в цыганском поселке Екатеринбурга

Мера пресечения по участникам столкновения на Депутатской; со стороны цыган. Екатеринбург, оглы руслан
В последнем слове Оглы клялся, что больше так поступать не будетФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Бойня в цыганском поселке в Екатеринбурге
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В Ленинском суде Екатеринбурга вынесли приговор Руслану Оглы, одному из организаторов кровавых событий на улице Депутатской в сентябре 2016 года.

«Руслан Оглы обвинялся по статье „склонение и вовлечение в участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия“, „участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия“. Он приговорен к пяти годам и четырем месяцам заключения в колонии строгого режима», — заявил «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Известно, что Руслан Оглы активно сотрудничал со следствием: рассказал подробности кровавой бойни, сообщил, какое оружие было у нападавших, где его спрятали. Кроме этого, Оглы назвал имя одного из участников бойни, о котором следствие не знало. На основании этого прокурор просил для Руслана Оглы четыре года колонии. «Основное уголовное дело в отношении 19 остальных фигурантов с уже утверждённым обвинительным заключением направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что события разворачивались 3 сентября 2016 возле дома казака-спецназовца Олега Шишова по улице Депутатской. Конфликту предшествовала ссора между ним и зятем его друга, Александра Дутова, и «цыганом Димой» Пестриковым.

Пестриков собрал группу поддержки (в основном из своих сородичей, а также спортсменов-единоборцев из клуба «Храбр»). По данным следствия, всего налетчиков было 25 человек. Они были вооружены ножами, пневматическим и травматическим пистолетами, металлическими трубами, битой. Им навстречу из ворот дома вышли хозяин, Алексей Дутов, и два Александра (сын и брат Дутова). Завязалась драка, затем началась стрельба, в результате которой погибли 27-летний боец-рукопашник Кирилл Штриплинг и 18-летний Илья Ташимов. Тело еще одного погибшего без документов было подброшено к дверям больницы. Всего при стрельбе получили ранения более 10 человек. Один из них — Ходаков — умер в СИЗО в апреле 2017 года. Действия Шишова и его товарищей были признаны законной самообороной.

Суд над основной группой налетчиков пока не состоялся, однако зачинщик бойни Пестриков тем временем осужден за мошенничество по другому делу о махинациях с квартирами.

Александр Лукманов
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