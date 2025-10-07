В Екатеринбурге медицинским работникам удалось спасти жизнь молодой женщины, получившей серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Пострадавшая в состоянии тяжелого травматического шока была экстренно доставлена в городскую больницу №36 «Травматологическая».
«В результате диагностики были выявлены множественные тяжелые травмы: закрытая черепно-мозговая травма, повреждения грудной клетки и переломы ребер, тупая травма живота с разрывом печени, множественные переломы костей таза, перелом правой плечевой кости и позвоночника, а также открытые переломы правого бедра и голени. Особую опасность представлял разрыв печени, сопровождавшийся массивным внутренним кровотечением», — говорится в сообщении официального telegram-канала свердловского минздрава.
Как сообщил заведующий травматологическим отделением ГБ №36, кандидат медицинских наук Евгений Козлов, состояние пострадавшей оценивалось как крайне тяжелое. Помимо кровопотери и болевого шока, врачи опасались развития тяжелых осложнений, таких как тромбоэмболия и полиорганная недостаточность. Эти осложнения часто становятся причиной летального исхода при подобных сочетанных травмах.
Хирурги немедленно приступили к экстренной операции на органах брюшной полости, чтобы остановить кровотечение из разорванной печени. Одновременно травматологи-ортопеды занялись фиксацией костных отломков и стабилизацией всех поврежденных конечностей с помощью современных аппаратов наружной фиксации. Это позволило не только остановить кровотечение, но и облегчить болевой синдром. К спасению жизни пациентки были привлечены специалисты различных профилей: хирурги, травматологи, реаниматологи, анестезиологи.
После проведения экстренных операций и стабилизации состояния пациентка провела в больнице более двух месяцев. За это время врачи не только боролись за ее жизнь, но и обеспечили эффективную реабилитацию. Восстановительные процедуры были направлены на возвращение двигательных функций, адаптацию к привычной жизни и предотвращение развития хронических осложнений.
Благодаря профессионализму и самоотверженности медицинского персонала девушка смогла благополучно вернуться домой. На сегодняшний день она продолжает проходить курс реабилитации, однако уже вернулась к привычному образу жизни и не испытывает серьезных ограничений по здоровью.
