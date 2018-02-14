Красноярская школьница рассказала о сексуальных отношениях с полицейским

00:19 14 февраля 2018 1

Сотрудник полиции признался в интимной близости с несовершеннолетней школьницей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Красноярском крае полицейский признался в интимной связи с пятнадцатилетней девушкой. На него уже заведено уголовное дело.

Инцидент, как сообщает портал Ruposters произошел в мае прошлого года. 21-летний сотрудник полиции Лесосибирска переспал с несовершеннолетней школьницей. Правоохранители узнали о произошедшем от сотрудников медучруждения, куда обратилась девушка.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», проводится служебная проверка. Подозреваемый уже признал свою вину, решается вопрос о его увольнении. Помимо этого, к дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители.