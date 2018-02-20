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20 февраля 2018
19 февраля 2018
18 февраля 2018
13:49  20 февраля 2018 2

Кудрин приедет в Пермь обучать молодежь

Всероссийский конкурс управленцев
Алексей Кудрин готов к беседе с молодыми пермякамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Член экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин посетит Пермь. Он станет гвоздем программы Пермского молодежного форума.

Бывший министр финансов РФ выступит на молодежном форуме Пермского края в среду, 21 февраля. На главной сцене Фестивального дома Кудрин прочтет лекцию «Гуманитарные технологии», сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

Другими экспертами двухдневного форума станут основатель медиагруппы BigPicture.ru Сергей Барышников, председатель Пермской федерации компьютерного спорта Павел Федотов, спортивный директор киберспортивной организации Vega Squadron Георгий drAmer Фалеев. Примет участие в форуме и губернатор края Максим Решетников.

Стефан Савелли
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