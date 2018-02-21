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Главные новости Челябинской области
07:20  21 февраля 2018 0

Губернатор соберет в Челябинске всю элиту региона, чтобы расставить приоритеты на 2018 год

Ежегодное послание губернатора Челябинской области Дубровского Бориса Законодательному собранию. Челябинск, дубровский борис
Борис Дубровский обозначит главные задачи, стоящие перед властьюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 21 февраля выступит с традиционным ежегодным посланием в законодательном собрании региона. Он подведет итоги работы исполнительной власти в 2017 году и озвучит планы на 2018 год, передает корреспондент «URA.RU».

Год назад в Заксобрании Борис Дубровский также обозначал задачи на 2017 год. Из того, с чем власти не удалось справиться, следует отметить экологические вопросы. «Мы уже выполнили сводный расчет для Челябинска и сформировали предложения для крупных промышленных предприятий по объемам квот. Пригласили крупный бизнес к системному и открытому диалогу», — заявил глава региона 6 марта прошлого года. Сейчас сводный расчет пересматривают, на предложение властей откликнулся пока только «Мечел». Также губернатор поставил задачу до конца 2017 года внедрить территориальную схему по обращению с твердыми бытовыми отходами. Пока выбраны региональные операторы для трех их пяти кластеров,, а свалка в Челябинске все еще не закрыта. Кроме того, осложнилась ситуация на Коркинском угольном разрезе. Нерешенные проблемы стали причиной отставки министра экологии региона Ирины Гладковой.

На послании в 2017 году губернатор поставил вопрос о решении проблем обманутых дольщиков. На тот момент это касалось только СК «Гринфлайт», и ситуация здесь близка к благополучному разрешению. Но прибавились дольщики «Речелстроя» и «Яркой жизни». Вопросы дольщиков и экологии губернатор должен озвучить и на сегодняшнем послании.

Заявленные Дубровским планы по созданию ТОСЭР были исполнены. Такие статусы получили Бакал, Верхний Уфалей, а после того как пролоббировали закон в Госдуме, Озерск и Снежинск. Под Верхний Уфалей на форуме в Сочи подписано соглашение с ООО «Торговый дом «КейЭсПи» о создании в городе нового производства, в которое инвесторы намерены вложить более 20 млрд рублей. Состоялись анонсированный Дубровским открытие в Челябинске представительства «Сколково» и российско-казахстанский форум, с участием глав двух государств. Год назад Дубровский обозначил форум как генеральную репетицию перед саммитом ШОС и БРИКС, на которые претендует Челябинск. Ожидается, что и теперь он обозначит задачи перед саммитами.

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«Выступления губернатора не воспринимаются электоратом в позитивном ключе. Особенно челябинским электоратом, учитывая экологию и почти ежедневные выбросы. Тем более, перед выборами. Скорее всего, мало кто услышит цифры и достижения. А эмоционально вдыхается только негатив», — считает политтехнолог Юлия Грибовская. «Командам губернатора непросто готовить подобный документ, — пишет в своем блоге политолог Александр Мельников. — Обычно региональные лидеры дожидались послания президента и с учетом его тезисов выстраивали свои. Однако из-за особенностей президентской выборной кампании выступление Путина откладывается, и губернаторам приходится самостоятельно попадать в правильную содержательную струю».

На послание главы региона обычно собирается вся политическая и бизнес-элита. Депутаты Госдумы и ЗСО, сенаторы, руководители региональных управлений федеральных структур и общественных организаций, представители партий, главы городов и районов, директора крупнейших предприятий и священнослужители. На телеканале ОТВ и в соцсетях будет вестись прямая трансляция.

Альбина Золотухина
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