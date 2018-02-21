Грудинин раскрыл свои заработки в совхозе имени Ленина

19:04 21 февраля 2018 2

По московским меркам коммунистический олигарх — почти аскет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Каждый месяц руководитель ЗАО «Совхоз им. Ленина» и кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин получает в виде зарплаты по 2 млн рублей. Об этом он рассказал в интервью британским журналистам.

Между тем, согласно представленной в ЦИК декларации, за шесть последних лет выдвиженец коммунистов заработал более 157 млн рублей, напоминают «Ведомости». В банках на сегодня он хранит 5,92 млн рублей, также Грудинину принадлежат 1,99 млн акций совхоза и 4% компании «ТТ девелопмент». Его жена за то же время заработала 2,6 млн рублей, имея на счетах 2 миллиона. Две квартиры в Москве и Подмосковье площадью 58,7 и 102,1 кв. метра также зарегистрированы на супругу, как и кроссоверы Lexus RX350 и Lexus RX450 2012 года выпуска.

При этом, как пишет сайт «Подмосковье сегодня», больше сотни бывших работников совхоза судятся с Грудининым за земельные паи. Противостояние вылилось в пикет у входа на созванный КПРФ в Москве съезд обманутых дольщиков, на котором должен был выступать Грудинин. В итоге 20 человек, среди которых были весьма пожилые люди, задержали и отправили в автозаке в отдел полиции. Также, как пишут «Дни.ру», скандалы разразились после сообщений о том, что у Грудинина и его жены нашли роскошный особняк в Испании, а у его детей — недвижимость и вид на жительство в Европе.

Сам кандидат от КПРФ и поддерживающий его лидер партии Геннадий Зюганов называют все эти сведения провокацией и травлей. Тем временем журналистов ряда изданий просто перестали пускать на публичные мероприятия с участием «коммунистического олигарха».